都會大學「長者學苑」招生！7.15截止報名 $50起旁聽中/英文/IT課程 毋須交功課及考試
更新時間：15:30 2026-07-04 HKT
發佈時間：15:30 2026-07-04 HKT
發佈時間：15:30 2026-07-04 HKT
都會大學長者學苑｜隨著社會對長者終身學習的需求日益增加，香港都會大學「長者學苑」宣布推出2026年9月學期的大學旁聽課程。凡年滿60歲或以上的香港居民即可報名，讓長者與年輕學生一起在大學校園內上課，體驗跨代共融的學習樂趣。
都會大學「長者學苑」$50起旁聽中/英文/IT課程 毋須交功課及考試
為鼓勵長者學員持續學習，並促進跨代共融，香港都會大學特設「長者學苑」為長者提供多門涵蓋語文、社會科學及科技的大專程度學科。凡年滿60歲或以上之香港居民，不論性別、學歷及背景，均可報讀課程。成功報讀的學員將以旁聽生身份參與，過程中毋須繳交功課或參加考試，亦不會獲發學分。不過，只要出席率達70%，即可獲頒「旁聽課程出席證書」。
「長者學苑」2026年9月學期接受即日起申請
「長者學苑」2026年9月學期旁聽課程涵蓋多個範疇，包括「中國人文學科基礎課程」、「語文通論」、「教育與社會」、「English for Effective Communication」以及「Information Technology for Learning」等。有關課程的上課地點將設於葵興校園或荔景校園，每科每學期的費用只需$50，並將於7月15日截止報名。
都會大學「長者學苑」2026年9月學期⼤學旁聽課程⼀覽表：
|課程類別
|課程編號
|課程名稱
|授課語言
|(學期)*
|2026年 9月學期 大學旁聽課程
|CHIN A163C
|中國人文學科基礎課程(二)：思想與信仰
|中文
|2*
|CHIN A171C
|應用文
|中文
|1
|CHIN A172C
|語文通論
|中文
|1
|SOSC A112C
|社會科學基礎課程：經濟學與政治學
|中文
|2*
|EDU E220C
|教育與社會
|中文
|1
|ENGL A090
|English Speaking and Listening Skills
|英文
|1
|BUS B103
|English and Communications for Business I
|英文
|1
|IT E150
|Information Technology for Learning
|英文
|1
|ENGL E120
|English for Effective Communication I: Reading and Writing
|英文
*部份課程為期「2個學期 (即1學年課程)」，學員必須完成整個學期方為完成課程。
報名方法：
-
報名前請先聯絡長者學苑，查詢心儀科目的剩餘學額。
-
收到學苑回覆確認上課時間表及學額後，再透過電郵向學苑確認留位。
-
於截止報名日期前，妥善遞交報名表格及繳交學費。
香港都會大學長者學苑
-
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電話：2915 2380
-
網站：>>按此<<
資料來源：HKMU
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