都會大學「長者學苑」招生！7.15截止報名 $50起旁聽中/英文/IT課程 毋須交功課及考試

都會大學長者學苑｜隨著社會對長者終身學習的需求日益增加，香港都會大學「長者學苑」宣布推出2026年9月學期的大學旁聽課程。凡年滿60歲或以上的香港居民即可報名，讓長者與年輕學生一起在大學校園內上課，體驗跨代共融的學習樂趣。

都會大學「長者學苑」$50起旁聽中/英文/IT課程 毋須交功課及考試

都會大學「長者學苑」$50起旁聽中/英文/IT課程 毋須交功課及考試

為鼓勵長者學員持續學習，並促進跨代共融，香港都會大學特設「長者學苑」為長者提供多門涵蓋語文、社會科學及科技的大專程度學科。凡年滿60歲或以上之香港居民，不論性別、學歷及背景，均可報讀課程。成功報讀的學員將以旁聽生身份參與，過程中毋須繳交功課或參加考試，亦不會獲發學分。不過，只要出席率達70%，即可獲頒「旁聽課程出席證書」。

「長者學苑」2026年9月學期接受即日起申請

「長者學苑」2026年9月學期旁聽課程涵蓋多個範疇，包括「中國人文學科基礎課程」、「語文通論」、「教育與社會」、「English for Effective Communication」以及「Information Technology for Learning」等。有關課程的上課地點將設於葵興校園或荔景校園，每科每學期的費用只需$50，並將於7月15日截止報名。

都會大學「長者學苑」2026年9月學期⼤學旁聽課程⼀覽表：

課程類別 課程編號 課程名稱 授課語言 (學期)* 2026年 9月學期 大學旁聽課程 CHIN A163C 中國人文學科基礎課程(二)：思想與信仰 中文 2* CHIN A171C 應用文 中文 1 CHIN A172C 語文通論 中文 1 SOSC A112C 社會科學基礎課程：經濟學與政治學 中文 2* EDU E220C 教育與社會 中文 1 ENGL A090 English Speaking and Listening Skills 英文 1 BUS B103 English and Communications for Business I 英文 1 IT E150 Information Technology for Learning 英文 1 ENGL E120 English for Effective Communication I: Reading and Writing 英文

*部份課程為期「2個學期 (即1學年課程)」，學員必須完成整個學期方為完成課程。

報名方法：

報名前請先聯絡長者學苑，查詢心儀科目的剩餘學額。 收到學苑回覆確認上課時間表及學額後，再透過電郵向學苑確認留位。 於截止報名日期前，妥善遞交報名表格及繳交學費。

香港都會大學長者學苑

資料來源：HKMU