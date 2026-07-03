住公屋可以住一世？港人熱議除非1原因「否則賴死唔走」 網民：咁咪交貴啲租
發佈時間：15:39 2026-07-03 HKT
香港公屋輪候需時且需通過入息及資產審查，但租金相對公開市場低廉，故此不少人認為只要成功獲派公屋，便能享有安穩生活，坊間更有「得公屋得天下」的說法。近日，有網民於社交平台發文，好奇住公屋是否等於可以「住一世」，除非遇到一大原因，「否則賴死唔走」。帖文引起網民熱議，有人認為一直住公屋都要計數：「咁咪交貴啲租」，也有網友認為香港房屋政策會按社會情況調整，「住一世公屋」說法似乎存在變數。
住公屋可以住一世？港人熱議除非1原因「否則賴死唔走」網民：咪交貴啲租
香港公屋租金相宜，加上公屋輪候時間需時，一旦成功獲派公屋，不少人都希望能夠「住過世」，故此坊間更有「得公屋得天下」的說法。最近，有網民於社交平台發文，好奇入住公屋後是否等於能夠「住一世」：「係咪除非變超級富戶焗買樓搬走，否則基本上賴死唔走住一世？」
帖文引起網民熱議，有人認為這個說法理論上正確，只要不超出入息限額5倍，而且能夠接受繳交額外租金即無需遷出，「唔走咪交多啲租囉」、「仔女買樓減名，間屋一夠60歲又唔駛搬細屋」、「睇吓你覺得交4.5倍租嗰啲算唔算公屋超級富戶」。有人則認為就算公屋「交貴租」也比私人市場的租金便宜，放棄公屋的誘因不大，「買私樓9成按揭都可以上會，有能力咪買，就算公屋交2.5倍租或以上，都平過私人市場租金好多，都係可以儲錢」
有網友分享身邊朋友的情況，指不少公屋戶的下一代亦未必會搬離：「可以離得開嘅真係好少數，根本無生活壓力，舒舒服服一世就好」，不過他認為人人想法不同，視乎對生活有何要求。與此同時，隨著時代變遷，有網民提出上一代有感住公屋並不光彩，「一有能夠就買樓搬走，而家住公屋反而被標籤成人生勝利組」。不過，有網友提出房屋政策因時制宜，不時會調整以配合社會情況，公屋可住一世仍存在變數，「以前就是的，現在說不定」、「年輕應有大志向上流，儲蓄夠轉居屋或私樓；政府成日轉政策將不知轉成點」。
甚麼是「公屋富戶」？2026年最新入息資產限額
公屋的「富戶政策」適用於已入住滿10年的公屋租戶，須每兩年進行一次申報家庭入息及資產。假若住戶在香港境內持有住宅物業，又或是家庭入息及資產超越了指定上限，除有機會需要承擔額外的租金外，部分情況下更可能會被要求交還及遷出現時居住的公屋單位。此外，透過「批出新租約政策」獲批新租約的住戶和透過「公屋租約事務管理政策」獲批相關申請的住戶，不論其居住年期，亦須每兩年按「富戶政策」進行申報。
香港房屋委員宣佈全新的公屋租金「四級制」將於2026年10月1日起正式實施，此項新政策是根據2025年10月1日所公佈的租金級別調整，首批受影響的租戶已於去年10月的申報周期接受審核，並將於2026年10月1日開始履行新租約。當局特別說明，現正繳交1.5倍及2倍淨租金另加差餉的住戶，可繼續按原有水平繳交。
|入息範圍
|入息範圍
|入息範圍
|入息限額
|資產淨值
|家庭人數
|超額2倍不高於3倍
|超額3倍不高於4倍
|超額4倍不高於5倍
|超額5倍
|超額100倍
|1人
|$26,461-$39,690
|$39,691-$52,920
|$52,921-$66,150
|$66,150
|$1,330,000
|2人
|$41,361-$62,040
|$62,041-$82,720
|$82,721-$103,400
|$103,400
|$2,070,000
|3人
|$51,741-$77,610
|$77,611-$103,480
|$103,481-$129,350
|$129,350
|$2,590,000
|4人
|$64,041-$96,060
|$96,061-$128,080
|$128,081-$160,100
|$160,100
|$3,210,000
|5人
|$80,301-$120,450
|$120,451-$160,600
|$160,601-$200,750
|$200,750
|$4,020,000
|6人
|$93,241-$139,860
|$139,861-$186,480
|$186,481-$233,100
|$233,100
|$4,670,000
|7人
|$102,801-$154,200
|$154,201-$205,600
|$205,601-$257,000
|$257,000
|$5,140,000
|8人
|$114,941-$172,410
|$172,411-$229,880
|$229,881-$287,350
|$287,350
|$5,750,000
|9人
|$126,761-$190,140
|$190,141-$253,520
|$253,521-$316,900
|$316,900
|$6,340,000
|10+人
|$138,301-$207,450
|$207,451-$276,600
|$276,601-$345,750
|$345,750
|$6,920,000
|2.5倍淨租金+差餉
|3.5倍淨租金+差餉
|4.5倍淨租金+差餉
|遷出單位
|遷出單位
文:RY
資料及圖片來源:香港公營房屋討論區(FB版) 、香港房屋署
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