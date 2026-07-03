住公屋可以住一世？港人熱議除非1原因「否則賴死唔走」 網民：咁咪交貴啲租

香港公屋輪候需時且需通過入息及資產審查，但租金相對公開市場低廉，故此不少人認為只要成功獲派公屋，便能享有安穩生活，坊間更有「得公屋得天下」的說法。近日，有網民於社交平台發文，好奇住公屋是否等於可以「住一世」，除非遇到一大原因，「否則賴死唔走」。帖文引起網民熱議，有人認為一直住公屋都要計數：「咁咪交貴啲租」，也有網友認為香港房屋政策會按社會情況調整，「住一世公屋」說法似乎存在變數。

住公屋可以住一世？港人熱議除非1原因「否則賴死唔走」網民：咪交貴啲租

香港公屋租金相宜，加上公屋輪候時間需時，一旦成功獲派公屋，不少人都希望能夠「住過世」，故此坊間更有「得公屋得天下」的說法。最近，有網民於社交平台發文，好奇入住公屋後是否等於能夠「住一世」：「係咪除非變超級富戶焗買樓搬走，否則基本上賴死唔走住一世？」

帖文引起網民熱議，有人認為這個說法理論上正確，只要不超出入息限額5倍，而且能夠接受繳交額外租金即無需遷出，「唔走咪交多啲租囉」、「仔女買樓減名，間屋一夠60歲又唔駛搬細屋」、「睇吓你覺得交4.5倍租嗰啲算唔算公屋超級富戶」。有人則認為就算公屋「交貴租」也比私人市場的租金便宜，放棄公屋的誘因不大，「買私樓9成按揭都可以上會，有能力咪買，就算公屋交2.5倍租或以上，都平過私人市場租金好多，都係可以儲錢」

有網友分享身邊朋友的情況，指不少公屋戶的下一代亦未必會搬離：「可以離得開嘅真係好少數，根本無生活壓力，舒舒服服一世就好」，不過他認為人人想法不同，視乎對生活有何要求。與此同時，隨著時代變遷，有網民提出上一代有感住公屋並不光彩，「一有能夠就買樓搬走，而家住公屋反而被標籤成人生勝利組」。不過，有網友提出房屋政策因時制宜，不時會調整以配合社會情況，公屋可住一世仍存在變數，「以前就是的，現在說不定」、「年輕應有大志向上流，儲蓄夠轉居屋或私樓；政府成日轉政策將不知轉成點」。

甚麼是「公屋富戶」？2026年最新入息資產限額

公屋的「富戶政策」適用於已入住滿10年的公屋租戶，須每兩年進行一次申報家庭入息及資產。假若住戶在香港境內持有住宅物業，又或是家庭入息及資產超越了指定上限，除有機會需要承擔額外的租金外，部分情況下更可能會被要求交還及遷出現時居住的公屋單位。此外，透過「批出新租約政策」獲批新租約的住戶和透過「公屋租約事務管理政策」獲批相關申請的住戶，不論其居住年期，亦須每兩年按「富戶政策」進行申報。

香港房屋委員宣佈全新的公屋租金「四級制」將於2026年10月1日起正式實施，此項新政策是根據2025年10月1日所公佈的租金級別調整，首批受影響的租戶已於去年10月的申報周期接受審核，並將於2026年10月1日開始履行新租約。當局特別說明，現正繳交1.5倍及2倍淨租金另加差餉的住戶，可繼續按原有水平繳交。

入息範圍 入息範圍 入息範圍 入息限額 資產淨值 家庭人數 超額2倍不高於3倍 超額3倍不高於4倍 超額4倍不高於5倍 超額5倍 超額100倍 1人 $26,461-$39,690 $39,691-$52,920 $52,921-$66,150 $66,150 $1,330,000 2人 $41,361-$62,040 $62,041-$82,720 $82,721-$103,400 $103,400 $2,070,000 3人 $51,741-$77,610 $77,611-$103,480 $103,481-$129,350 $129,350 $2,590,000 4人 $64,041-$96,060 $96,061-$128,080 $128,081-$160,100 $160,100 $3,210,000 5人 $80,301-$120,450 $120,451-$160,600 $160,601-$200,750 $200,750 $4,020,000 6人 $93,241-$139,860 $139,861-$186,480 $186,481-$233,100 $233,100 $4,670,000 7人 $102,801-$154,200 $154,201-$205,600 $205,601-$257,000 $257,000 $5,140,000 8人 $114,941-$172,410 $172,411-$229,880 $229,881-$287,350 $287,350 $5,750,000 9人 $126,761-$190,140 $190,141-$253,520 $253,521-$316,900 $316,900 $6,340,000 10+人 $138,301-$207,450 $207,451-$276,600 $276,601-$345,750 $345,750 $6,920,000 2.5倍淨租金+差餉 3.5倍淨租金+差餉 4.5倍淨租金+差餉 遷出單位 遷出單位

文:RY

資料及圖片來源:香港公營房屋討論區(FB版) 、香港房屋署