大圍街市買餸慘受氣？菜檔要求客人做1事 揚言「唔知規矩唔好買」 街坊共鳴：呢檔無禮貌係真
更新時間：13:26 2026-07-03 HKT
發佈時間：13:26 2026-07-03 HKT
發佈時間：13:26 2026-07-03 HKT
街市文化雖是感覺市井，但往往都帶人情味，因此，不少市民都鍾情到屋邨街市買餸。近日，有街坊於網上發文，投訴於大圍街市買餸慘受氣，被菜檔阿姐晦氣要求自行將菜放入膠袋，對方甚至揚言「唔知規矩唔好買」。帖文引來不少街坊共鳴，更指該菜檔「無禮貌係真」。詳情即看下文！
大圍街市買餸慘受氣？菜檔要求客人做1事 揚言「唔知規矩唔好買」
有網民日前於社交平台發文，分享在大圍街市買餸的受氣經歷！樓主表示，當日於街市其中一個菜檔買菜，惟菜檔阿姐竟要求他自行將菜放入袋中，有別其他檔主會為客人將菜放入袋並秤重收費的做法，「從來唔知道買菜原來係要自己入袋」。樓主形容該菜檔店員「態度好有問題」，除了「喺度咿咿吟吟」，亦未有理會樓主當時的難處，「當其時我真係已經冇手」。
樓主坦言，如菜檔有「買菜要自行入袋」的要求也不要緊，只求問個明白，惟當時卻遭檔主「肥仔」大聲指責，「叫我以後唔知規矩唔好買」，令他大感憤怒，「真係而家買餐餸都真係好受氣」。
菜檔「串爆」態度惹街坊共鳴：從來都唔鍾意呢檔
帖文引來街坊及網民共鳴，不少人都表示「從來都唔鍾意呢檔」、「佢檔口直頭有個牌好似寫住話唔好問野」、「街市D（啲）商戶好變態，大聲就系（係）道理」、「從來唔幫佢買」。有不少街坊亦有留言分享被該檔主不禮貌對待的經歷，「我媽拎唔到佢入面d（啲）唔知咩，叫佢幫手拎，佢就話拎唔到唔好買」、「有次見阿嬸買11蚊，比1張10蚊加兩個五毫，個女人話唔收五毫。阿嬸話無銀仔，個女人叫阿嬸無就唔好買。」
文：TF
資料及圖片來源：顯徑連隆@Facebook、星島圖片庫
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