Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李居明-家居風水氣口談 大門口的風水禁忌｜李居明大師會客室

生活百科
更新時間：00:05 2026-07-04 HKT
發佈時間：00:05 2026-07-04 HKT

不少讀者很想知道與大門相關的風水，大門在風水上代表「氣口」，等如一個人的嘴巴，大門方位好、不犯煞，便能吸納財星入屋，增旺家運。

廚房灶頭代表妻財

灶頭代表一家的主婦，家中有灶，才會有老婆，對於男性來講，妻財是同一粒星，有妻就有財。然而，當今香港建築風水有股「歪風」，就是有些住宅沒有設獨立廚房，或只有一個爐頭的開放式廚房，這種設計是引發起許多單身族、年輕人不願意成家立室的風水原因。我亦為香港人擔心，若是住屋長遠都是這樣，對香港人的運氣會有影響。

大廳是一屋吸納財富的風水地，代表賺錢能力，大廳一定要比睡房大，這是風水屋最基本條件。現在有一種歪風，住宅一入屋就會望到廁所乃「病符屋」，或者由大門經過窄窄走廊才入大廳等，都是不利財運的。

門口見灶婦女不守德

一入大門即見灶，代表主婦「為人所奪」，例如在外結識異性，近期新聞不乏妻子失德，伙同新歡謀奪丈夫財產的聳人聽聞案件，這些風水隱患不得不防。所以，大家要留意如有「門口見灶」，廚房大門要經常關閉，當然這扇門不能以玻璃製造。如果是玻璃門，等於太太經常在外招搖，極易吸引狂蜂浪蝶，亦會容易有婚外情，不利於婚姻。灶等如是一個人身體的重要器官，露灶即代表外露器官私隱。

有些住宅沒有設獨立廚房，這種設計是引發起許多單身族、年輕人不願意成家立室的風水原因。
有些住宅沒有設獨立廚房，這種設計是引發起許多單身族、年輕人不願意成家立室的風水原因。

門口石多少，女兒被人撩

另一風水訣是「門口石多少，女兒被人撩」。若店鋪或家居大門口鋪有碎石、石春作為裝飾，這會導致屋內的未婚女性招惹爛桃花，容易遇上色狼，即「被撩」或被輕薄之意。大門外邊若放滿石春，等於人的嘴巴外圍容易生瘡，患唇瘡或牙痛。大門即是氣口，等同人的口部，若大門今年正對病符位，如南方的二黑或西北方的五黃煞，二黑主口腔健康，家人便容易出現牙肉萎縮等口腔毛病，必須格外留神。

有些朋友在天台建造花園，用碎石鋪成小路。從風水角度，頭頂上的天台等如一個人的腦部，腦部疾病、腦部血管閉塞等疾病，都是因為天台的風水效應所引發。遇到這種情況，用泥水加鋪，將碎石地面遮蓋補平即可。當然最好是搬屋。

第三訣：門口斜嘴必邪

在過去二、三十年的風水界有種歪風，為表現門口要有好的角度而將門口改斜，這是陽宅的大凶格局。所謂「門斜必招陰」，把大門開斜，用陰宅立墓碑的精細分金法的理論套用在陽宅的大門上，是萬萬不能。非但無法聚財，甚至令屋主增加中風、歪嘴的風險，亦是是非口舌的根源。坊間流傳說斜門好，通常此風水是屬偏門生意，陽宅及正財行業切忌仿效。更多不為人知的大門氣口風水，請追看下期。

大師舉辦獨家電影導賞會吸引影迷來捧場，新光黃埔影藝城的大堂人頭湧湧。
大師舉辦獨家電影導賞會吸引影迷來捧場，新光黃埔影藝城的大堂人頭湧湧。

 

最Hit
香港亞洲家務工工會聯會代表（左）與Baby Jane Teodoro Allas的胞妹 Mary Ann Allas Pereira。資料圖片
01:28
菲傭患癌遭解僱索償 僱主須賠償菲傭收入及精神損害費逾25萬元
社會
8小時前
60歲或以上長者免費參加！康文署太極/乒乓球/羽毛球/健身班 孝順孫女代報名：爺爺好似玩得幾開心
60歲或以上長者免費參加！康文署太極/乒乓球/羽毛球/健身班 孝順孫女代報名：爺爺好似玩得幾開心
生活百科
11小時前
香港退休太貴？何英偉揭深圳養老約200萬夠過20年 退休居內地千元租千呎大屋性價比高
香港退休太貴？何英偉揭深圳養老約200萬夠過20年 退休居內地千元租千呎大屋性價比高
影視圈
13小時前
住公屋可以住一世？港人熱議除非1原因「否則賴死唔走」 網民計數：咁咪交貴啲租
住公屋可以住一世？港人熱議除非1原因「否則賴死唔走」 網民：咁咪交貴啲租
生活百科
9小時前
珍惜生命│大圍36歲男子小學內墮斃 據悉並非員工 凌晨翻牆潛入校園
00:51
珍惜生命│大圍36歲男子小學內墮斃 據悉並非員工 凌晨翻牆潛入校園
突發
7小時前
網民熱捧迪卡儂$39「神背囊」！超輕量設計包10年保養 可容納13吋電腦
網民熱捧迪卡儂$39「神背囊」！超輕量設計包10年保養 可容納13吋電腦
生活百科
2026-07-02 16:28 HKT
黃錦輝辭職︱政圈料不急於補選 待明年政府換屆後處理 譚耀宗斥酒駕「無得幫」：成件事錯晒
黃錦輝辭職︱政圈料不急於補選 待明年政府換屆後處理 譚耀宗斥酒駕「無得幫」：成件事錯晒
政情
7小時前
TVB「單身女神」陳若思超性感引追求者？ 邪惡視角晒逼爆上圍 「隱形富婆」曾誤當小三
TVB「單身女神」陳若思超性感引追求者？ 邪惡視角晒逼爆上圍 「隱形富婆」曾誤當小三
影視圈
6小時前
太興$33限定套餐！一連5日精選優惠 至抵價歎火腿通粉/魚丸米粉/生牛肉粉/拌飯
太興$33限定套餐！一連5日精選優惠 至抵價歎火腿通粉/魚丸米粉/生牛肉粉/拌飯
飲食
5小時前
深水埗明哥進駐旺角開「北河明哥素食」！中式齋菜、點心試業期間8折 續向基層、長者派飯
深水埗明哥進駐旺角開「北河明哥素食」！中式齋菜、點心試業期間8折 續向基層、長者派飯
飲食
14小時前