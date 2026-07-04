李居明-家居風水氣口談 大門口的風水禁忌｜李居明大師會客室

不少讀者很想知道與大門相關的風水，大門在風水上代表「氣口」，等如一個人的嘴巴，大門方位好、不犯煞，便能吸納財星入屋，增旺家運。

廚房灶頭代表妻財

灶頭代表一家的主婦，家中有灶，才會有老婆，對於男性來講，妻財是同一粒星，有妻就有財。然而，當今香港建築風水有股「歪風」，就是有些住宅沒有設獨立廚房，或只有一個爐頭的開放式廚房，這種設計是引發起許多單身族、年輕人不願意成家立室的風水原因。我亦為香港人擔心，若是住屋長遠都是這樣，對香港人的運氣會有影響。

大廳是一屋吸納財富的風水地，代表賺錢能力，大廳一定要比睡房大，這是風水屋最基本條件。現在有一種歪風，住宅一入屋就會望到廁所乃「病符屋」，或者由大門經過窄窄走廊才入大廳等，都是不利財運的。

門口見灶婦女不守德

一入大門即見灶，代表主婦「為人所奪」，例如在外結識異性，近期新聞不乏妻子失德，伙同新歡謀奪丈夫財產的聳人聽聞案件，這些風水隱患不得不防。所以，大家要留意如有「門口見灶」，廚房大門要經常關閉，當然這扇門不能以玻璃製造。如果是玻璃門，等於太太經常在外招搖，極易吸引狂蜂浪蝶，亦會容易有婚外情，不利於婚姻。灶等如是一個人身體的重要器官，露灶即代表外露器官私隱。

有些住宅沒有設獨立廚房，這種設計是引發起許多單身族、年輕人不願意成家立室的風水原因。

門口石多少，女兒被人撩

另一風水訣是「門口石多少，女兒被人撩」。若店鋪或家居大門口鋪有碎石、石春作為裝飾，這會導致屋內的未婚女性招惹爛桃花，容易遇上色狼，即「被撩」或被輕薄之意。大門外邊若放滿石春，等於人的嘴巴外圍容易生瘡，患唇瘡或牙痛。大門即是氣口，等同人的口部，若大門今年正對病符位，如南方的二黑或西北方的五黃煞，二黑主口腔健康，家人便容易出現牙肉萎縮等口腔毛病，必須格外留神。

有些朋友在天台建造花園，用碎石鋪成小路。從風水角度，頭頂上的天台等如一個人的腦部，腦部疾病、腦部血管閉塞等疾病，都是因為天台的風水效應所引發。遇到這種情況，用泥水加鋪，將碎石地面遮蓋補平即可。當然最好是搬屋。

第三訣：門口斜嘴必邪

在過去二、三十年的風水界有種歪風，為表現門口要有好的角度而將門口改斜，這是陽宅的大凶格局。所謂「門斜必招陰」，把大門開斜，用陰宅立墓碑的精細分金法的理論套用在陽宅的大門上，是萬萬不能。非但無法聚財，甚至令屋主增加中風、歪嘴的風險，亦是是非口舌的根源。坊間流傳說斜門好，通常此風水是屬偏門生意，陽宅及正財行業切忌仿效。更多不為人知的大門氣口風水，請追看下期。

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