網民熱捧迪卡儂$39「神背囊」！超輕量設計包10年保養 可容納13吋電腦

迪卡儂背囊｜市面上的背囊款式五花八門，要找到一款輕便且具高性價比的實用之選並不容易。近期，有網民於社交平台分享一款迪卡儂（Decathlon）出品的10L背包，雖然體積細小，卻能輕鬆放下13吋手提電腦。其超乎想像的收納空間與品質，引起大量網民熱烈討論並分享實際使用體驗。

$39迪卡儂輕量背囊爆紅 網民實測容量驚人可放13吋電腦

該名網民於小紅書上發文，表示早前以¥39購入一款迪卡儂雙肩背包，原意是作為游泳及健身時使用。不過，在偶然嘗試把一部13吋手提電腦放進這個的背囊時，發現竟然完全能夠容納。

從分享的照片可見，該款黑色背包外觀設計簡約小巧，內部容量卻能被充分運用。帖主指出，除了手提電腦外，還能同時裝入平板電腦，甚至塞滿多件衣物。由於定價極低且實用性高，帖主打趣表示可以將七種顏色的款式全數買下，每天替換使用，「真的可以買七個顏色一天背一個」。

網民讚耐用：背了一個月沒髒

相關帖文發布後，引來不少現有買家留言。許多使用者對這款背囊的實用程度給予正面評價，認為它「便宜又方便」且容量比想像中大。有網民提到黑色款式非常耐髒，表示即使連續上班使用二十多天並經歷一次遠足，外觀依然保持潔淨。

同時，部分用家亦分享了具參考價值的使用建議。有人提醒，如果經常使用此背囊盛載手提電腦，背包底部的角落位置容易因受力摩擦而破損；另一位網民則針對安全性提出建議，指出應將拉鏈拉至背包側面，避免拉鏈停留在頂部弧形邊緣，以防背囊意外滑開令物品跌出。

迪卡儂10L遠足背包 提供10年售後服務

根據迪卡儂官網資料，這款名為「10L 遠足背包 - NH120」的產品，香港售價僅為$39，專為乾燥天氣下進行兩小時健行而設計。背包的重量為160克，而底部及背部採用耐磨材質，並提供長達10年的售後服務。不過官方亦提醒用家，該材質並不防水，因此若打算如事主般用作裝載電腦及電子產品，需特別注意天氣變化，避免於雨天使用以免弄濕袋內物品。

資料來源：小紅書、迪卡儂