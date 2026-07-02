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港人獲派「曾被追數」公屋單位猶豫「能要嗎？」 網民建議尋求房署1招協助 過來人教自保：多數唔會再嚟追

生活百科
更新時間：15:51 2026-07-02 HKT
發佈時間：15:51 2026-07-02 HKT

香港公屋輪候需時，獲派心儀單位實屬難得，不過部份公屋曾經歷多戶人家居住，有時前租戶遺留的問題可能影響現任住戶。最近有港人輪候公屋多時，於網上群組分享終獲派石硤尾邨公屋，惟該單位曾發生追討欠債事件，令到樓主有所顧慮：「曾追討欠債事件的單位能要嗎？」帖文引起網民熱議，有網民建議可尋求房署以1招協助，也有過來人分享自己做法自保：「多數唔會再嚟追。」

港人獲派「曾被追數」公屋單位猶豫「能要嗎？」 過來人教自保

香港公屋供應有限，故此市民申請公屋後可能花上多年時間輪候才獲派單位。最近有港人於網上群組分享獲派石硤尾邨公屋，惟他發現該單位曾發生追討欠債事件，對此有所顧慮並猶豫不決：「曾追討欠債事件的單位能要嗎？」。帖文引起網民熱議，有網民以過來人身份分享自己的自保方法，「我哋都係追數單位，開始裝修先知，收咗好多銀行信，一開始都好擔心，試過打電話上去財務公司講清楚，之後就無再收到信啦！」

有網友分享身邊朋友曾遇到同樣情況，跟財務公司坦白情況後仍被騷擾，「跟住佢報警，跟住佢哋（財務公司）再上嚟就俾埋身份證佢睇，之後好快無再上嚟」、「空置期間開咗氣窗比（俾）收數佬睇，我媽隔離屋就係咁，新搬嚟嘅都冇人騷擾」。

網民建議尋求房署1招協助

有網民建議如樓主有所擔憂，可於收鎖匙時向房署尋求協助，並於單位外張貼通知表明欠債人非該單位住戶，大多都不會再被追數，「真係上嚟追債咪報警，叫房署出返個聲明貼門口」、「取鎖匙順便向房署提出擔心問題，請房署於單位門外貼出通告」、「要，房署會貼通告喺門口，話呢個單位租俾下一手」、「朋友要咗紅油單位，房署會於單位門口張貼通告，證明欠債『着草』，我朋友一住都有廿年」。

不少網友認為追債人得悉欠債人搬走後，「多數唔會再嚟追，明知呢個人唔關事，人哋點會幫個三唔識七嘅還錢」、「明知無錢收，上嚟追都無用」、「債主知道債仔搬咗，都唔會浪費時間嚟搞你啦，佢哋求財」。

文：RY
資料及圖片來源：公屋討論區 - 香港facebook群組

延伸閱讀：港人輪候公屋 首派屯門舊屋邨 高層山景3人單位決絕唔要 網民列3原因指「走寶」

 

 

 

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