IKEA宜家家居年度大減！過千件傢俬家品/廚具低至3折 枕頭/掛鈎激罕買一送一

IKEA減價優惠｜IKEA（宜家家居）一直以極具性價比的北歐風格設計深受香港家庭喜愛。今個夏天，IKEA 帶來震撼的「夏日狂歡勁減」，過千件精選產品以低至三折的超值價發售，更首度推出指定人氣家品買一送一的破天荒優惠，絕對是為家居煥然一新的最佳時機！

IKEA限定家品買一送一 升級居家體驗

IKEA 帶來震撼的「夏日狂歡勁減」，過千件精選產品以低至三折的超值價發售！

想以最少預算提升生活質感，絕對不能錯過 IKEA 本次首推的買一送一超值專區。精選優惠家品涵蓋多個實用範疇，例如能有效承托頭部、顯著提升睡眠質素的 SKOGSFRÄKEN 高枕（售價$139.9），以及色彩繽紛、瞬間為客廳沙發注入夏日活力的SANDMOTT鮮紅色及粉紅色咕𠱸（售價$69.9）。此外，免鑽牆設計的 TISKEN 吸盤掛鈎及散發木質幽香的 FRÖFINK 香味乾花亦享有此優惠，與親朋好友一併選購最為划算。

大型傢俬/家品/廚具/收納用品低至三折

除了買一送一，是次減價亦涵蓋多款人氣大型傢具及收納用品，助大眾輕鬆革新客廳風格。深受年輕家庭歡迎的 SÖDERHAMN 小型三座位組合梳化，提供深灰色及紅色等多款選擇，折後只需$2,899起，能完美融入各種型格室內設計。如果想在家中打造專屬的辦公或休閒角落，極具人氣且靈活不佔空間的BJÖRKÅSEN摺檯現以低至$99.9的震撼價發售。

炎炎夏日，只需$3.9的 UPPFYLLD 湖水綠色雪糕杓更是家中消暑必備的好幫手。UPPHETTA 咖啡/茶沖調器由原價 $149.9 減至破低價 $39.9，是必搶之選。實用度極高的 STUK 分格貯物箱，亦減至 $14.9。

健康美食快閃折扣 yuu會員享折上折

掃貨之餘，IKEA 瑞典美食廊的滋味優惠同樣不容錯過。由即日起，凡任選3件或以上指定健身食品，包括多款口味的即食急凍雞胸肉（原價$13/件）及香濃PROPUD蛋白奶昔，即可享85折優惠，非常適合追求健康的運動愛好者。

為回饋顧客，「yuu會員日」亦同步登場，會員於指定日子購物可享高達95折的「折上折」優惠，更可憑積分換購高達$80的現金券，盡享雙重驚喜。

IKEA「夏日狂歡勁減」優惠詳情

優惠推廣期 ：2026年7月2日至7月29日（售完即止）

精選優惠詳情 ： 過千件傢具、廚具及收納用品低至3折 指定家品（如精選枕頭、咕𠱸、香味乾花等）買一送一 瑞典美食廊：任選3件或以上指定健身食品享85折 yuu會員優惠：7月2日至5日尊享95折；7月9日至22日可以10,000或14,000積分換購$55或$80 IKEA現金券。

IKEA官方網站連結 ＞＞按此＜＜

註：各項優惠受有關條款及細則約束

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