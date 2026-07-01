開冷氣迷思｜熱到癲回家即開16°C 降溫更快？ 家電店發文揭「盲點」： 唔會比 24°C 凍得快 重點要「識得開」

夏日炎炎，外出回家後總希望，開大冷氣盡快消暑。近日，本地家電專門店BBE在社交平台上發文，拆解了坊間對於冷氣降溫的迷思，指出一開機將溫度調到最低的16°C並不會加快降溫速度。究竟點開最有效，最快凍，即睇內文！

冷氣調最低16°C能加速降溫？家電專門店：配合風扇才是王道

坊間常有傳言指將冷氣機溫度直接調至最低的16度能加快製冷效果。對此，本地家電連鎖店BBE近期拆解了這項迷思。

中電與BBE均強調了「風扇與冷氣結合」的重要性：先開風扇，再開冷氣機。

近日，家電專門店BBE在社交專頁上分享了一篇關於正確使用冷氣的實用貼文，提到市民在炎熱天氣下急於開冷氣降溫的常見「壞習慣」，並從機器運作原理上分析何謂最有效的消暑方法。

貼文寫到許多人回到家「熱到癲」，第一件事就是將冷氣調至攝氏16度。然而，專頁指出「16°C 唔會比 24°C 凍得快」。文中進一步解釋，冷氣壓縮機一開機時，本身已會用最大能力進行製冷，將溫度調至16度，機器並不會突然「更加落力」，只會令其運行更長時間直至達到16度才停止。因此，他們建議市民設定在「24-25°C」並「配埋風扇」，認為這樣通常「仲快覺得涼又慳電」。

網民提醒：變頻與定頻冷氣運作原理大不同

部分網民對專頁的建議表示贊同，強調「開風扇是很重要,可以加速涼快」，並指出在室內製造空氣對流是降溫關鍵；也有人批評部分使用者不懂善用遙控器功能，形容「要快又唔識襟個powerful制，好無知」，亦有人提議如家中冷氣具備連接網絡的功能，可以遙距預先開啟冷氣。

不過，有熟悉電器運作的網民提出反駁論點，認為溫度調節的理論只適用於「定頻機」，而現時普及的變頻機製冷邏輯則不同。網民解釋，變頻機是依賴室溫與目標溫度的差距來決定功率。因此，若室溫為28度而僅設定為24度，變頻機並不會全功率運作；相反，設定為16度才會觸發機器全速製冷。

中電：先開風扇，再開冷氣成慳電關鍵

翻查資料，早前中電亦有撰文講到，如何最有效利用冷氣降溫，中電與BBE均強調了「風扇與冷氣結合」的重要性：先開風扇，再開冷氣機。

中電進一步量化了這個概念，指出一部1匹冷氣機運行1小時的耗電量，相當於一部風扇運行20小時。因此，啟動冷氣前先開風扇，能迅速促進室內空氣流動，讓空間更快達到涼快的效果。在對流良好的情況下，市民便可安心將冷氣機設定在BBE建議的24至25度，依然能維持極佳的舒適感。中電更強調，冷氣機溫度每調高一度，便能有效節省約3%的能源。

中電亦提到另一種更具能源效益的做法：調高冷氣溫度的同時，將風速設定至最高。這種操作模式不僅能讓室內的溫度及濕度回歸至更理想、舒適的狀態，最高風速亦有助於減輕負責製冷的壓縮機負荷，從而達到進一步慳電的目的。

資料來源：bbe.hk、中電

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