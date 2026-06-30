夏日雨季1方法免費借遮！全港逾80個雨傘借還點 18歲以上就借得 網民盛讚：又長又輕

香港的夏天總充斥雨水，突如其來的滂沱大雨，讓不少沒帶傘的市民狼狽不堪。最近，有網民分享了一個「好人好事」，原來全港竟有一個地方可以提供免費借傘服務，而且借還點更遍佈各區，方便快捷，獲網民大讚是「大頭蝦」的恩物！

黃色暴雨無帶遮？ 網民$50按金成功在馬會借直遮

網民「km_b_chu」在社交平台分享，黃色暴雨警告期間在馬會借到一把遮。 (km_b_chu@Threads授權圖片)

只需付 $50 按金。 (km_b_chu@Threads授權圖片)

歸還後即可取回按金。 (km_b_chu@Threads授權圖片)

網民「km_b_chu」近日在社交平台分享，指自己「大頭蝦」沒帶雨傘，遇上黃色暴雨警告，情急之下到領展商場及便利店都無法借到雨傘，最後衝到附近的香港賽馬會場外投注站，竟喜獲援手，「只係俾$50按金就可以借到又長又輕嘅遮，仲可以去任何一個馬會投注站還遮，感動ing」。

從事主分享的相片可見，這把「救命遮」是一把黑色的長柄雨傘，傘帶上印有小小的香港賽馬會標誌，設計簡潔實用。她大讚這項借傘服務對經常忘記帶雨傘的人非常有用，而且比即時買傘更環保，「雖然買遮好快但環保啲會更好」。事主更補充，當時的職員「好好人，好有禮貌」，令她的借傘體驗非常愉快。

網民反應熱烈：原來有咁嘅服務？

這個實用的資訊一出，隨即引來網民熱烈討論，不少人都驚訝地表示「而家先知馬會有遮借」、「乜原來有啲咁嘅服務㗎咩？」有網民認為這項服務非常貼心，值得更多人知道，「呢個service真係好好！」、「多謝相告，呢個服務值得俾多啲人知道，尤其是一落雨就買遮嘅人」。亦有網民分享在馬會投注站遇到的暖心經歷，「講真馬會d staff真係幾親切同helpful」。

不過，有網民則擔心，有人會「俾$50當買咗把遮」，事主亦呼籲大家要有公德心，「希望大家都記得去還遮，等其他人都有得享受呢個服務」。

馬會借傘手續簡單 全港逾80個借還點附設手機充電服務

「雨傘借用」服務是馬會投注站為社區提供的便民服務之一。 (資料圖片)

翻查香港賽馬會官方網站，「雨傘借用」服務是馬會一直為社區提供的便民服務之一，所有場外投注處均有提供。市民只需支付50元按金，即可借用雨傘，借用條款亦相當清晰：

14天內歸還：顧客須於借用日期起計14天內，將雨傘完好交還。若逾時交還，將不獲退還按金。 憑收據退款：顧客必須憑按金收據正本取回按金，若遺失收據，同樣不獲退款。 損壞需負責：若雨傘有任何損毀或遺失，馬會有權要求顧客作出賠償，並從按金中扣除。

除了借傘，投注站還提供免費手機充電及免費Wi-Fi服務。根據馬會最新資料，場外投注站遍佈港九新界，總數超過80間，服務時間一般由中午12時開始，關閉時間則因應六合彩攪珠日或賽事而定，由晚上6時至11時不等。不過市民需注意，未滿18歲人士按法例規定不得進入投注站。下次出門遇上大雨，不妨留意附近有沒有馬會投注站，以解燃眉之急。

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