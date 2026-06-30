WhatsApp重大私隱更新｜新增「用戶名」無電話號碼都可對話！即睇4步預先登記搶名教學

WhatsApp用戶名稱｜設定教學｜在日常生活中，無論是工作交流，還是加入興趣群組，我們經常需要與新相識的朋友交換聯絡方式。然而，直接交換電話號碼，彷彿將個人私隱拱手相讓。好消息來了！港人常用的通訊軟件WhatsApp近日宣佈推出重大私隱更新——全新「用戶名」（Username）功能。未來添加聯絡人無需再透露電話號碼，只需交換用戶名即可對話！

WhatsApp 全新「用戶名」功能 隱藏真實號碼保障個人私隱

WhatsApp近日宣佈推出全新「用戶名」（Username）功能。

以往電話號碼是 WhatsApp 的唯一身份識別，但我們的手機號碼往往綁定了銀行帳戶、網購平台等不少重要資訊，一旦外洩，後果不堪設想。新推出的「用戶名」功能正是為了解決此安全隱患而生。當設定專屬的用戶名後，與新朋友或商戶展開對話時，對方的介面上只會顯示用戶名及頭像。真實的電話號碼將被完美隱藏，大幅減低個人資料外洩的風險。

預先搶佔心水WhatsApp用戶名 IG/FB名稱預留

WhatsApp 全球活躍用戶龐大，可以預期，常見及簡短的名稱（如「PeterChan」）必然會引發「搶名大戰」。為免與他人撞名，WhatsApp 特別安排由本週起，提早開放預留渠道，讓大家可以搶先「霸位」，註冊一個具備個人特色且易記的專屬用戶名。

同時，系統亦內建了「用戶名稱生成工具」，能自動分析並推薦量身訂造的名稱。此外，針對創作者、KOL及小型企業，WhatsApp也給予貼心安排：若用戶已在Instagram或Facebook擁有專屬名稱，系統允許直接預留相同的用戶名，助用戶在各大社交平台維持一致的網絡品牌形象。

雙重防護：「用戶名密鑰」杜絕騷擾

為了進一步強化私隱防護，WhatsApp 更引入了「用戶名密鑰」（Username Key）功能。啟用此進階設定後，即使對方知道用戶名，也必須額外輸入用戶所設定的密鑰密碼，系統才會允許傳送訊息。此舉能有效阻擋自動化程式搜尋及不必要的惡意騷擾。同時，官方表明未來不會提供任何公開的聯絡人名冊，公眾必須準確知悉並手動輸入完整名稱才能建立聯絡，確保交友圈子絕對私密。

即日開始登記！簡單4步輕鬆預留WhatsApp名稱

將手機內的WhatsApp應用程式更新至最新版本，即可在設定中找到改名頁面。

用戶可自行輸入心儀名稱。

ＷhatsApp會詢問是否與 Instagram 及 Facebook 連結。

設定好即可成功預留。

想搶先擁有專屬 WhatsApp 用戶名稱？只需跟著以下四個簡單步驟，即可在手機App內完成預留：

更新程式：將手機內的WhatsApp應用程式更新至最新版本。 進入設定：打開應用程式，點選右下角頭像進入「設定」（Settings）頁面。 選擇帳戶：在設定選單中，點選右上角「帳戶」（Account）選項。 預留名稱：點選新增的「用戶名」（Username）選項，輸入心儀名稱並儲存即可完成。

這項全新功能將在未來數月內，陸續於全球各地逐步推出。香港地區用家已開始啟用，事不宜遲，立即拿起手機預留您的專屬好名吧！

資料來源：WhatsApp

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