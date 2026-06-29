港夫婦遊日打卡引爆炎上？搭錯列車獲車長好心「特別安排」1舉動擺拍惹抨擊急刪文 網民狂轟：唔係下下都要放上網！

不論大家乘坐哪個地方的列車，如非必要也不應胡亂觸碰列車上的設備，以免影響行車安全。最近，有港人一家三口到日本旅遊，因不慎錯誤乘坐近畿日本鐵道的「HINOTORI」列車，獲車長好心「特別安排」暫待乘務室，惟港人夫婦不停於乘務室打卡，事後更將影片分享到網上。影片中港爸1舉動引爆「炎上」事件，不少網民批評夫婦行為不妥，怒轟二人：「唔係下下都要放上網！」

港夫婦遊日打卡1舉動引爆炎上？搭錯列車獲車長好心「特別安排」

在外旅遊時要注意個人行為舉動，以免打擾或為當地人帶來麻煩，惟最近一對香港夫婦帶同女兒到日本旅遊時的行為，卻令香港、日本及台灣網民群起批評，引爆「炎上」事件。被「炎上」的港人夫婦本來於網上社交平台發文分享影片，表示感謝日本人的服務態度，「感恩，日本服務態度真係畀個like」，但影片的內容則引起重大爭議。

港人夫婦與女兒本來從大阪出發到奈良，因錯誤登上近畿日本鐵道的「HINOTORI」列車，故此正往名古屋方向進發。幸獲得好心車長「特別安排」一家三口暫待車尾乘務室，直到中途站再下車轉乘正確列車。不過這對夫婦於乘務室內連番打卡，港媽先叫女兒企定定拍照，隨後港爸一度坐上駕駛座，並用手握住控制桿擺拍，掌機拍攝的港媽更表示：「好靚啊！」隨後換成港媽觸碰車長座位繼續打卡拍照，直至列車抵達中途站由車長安排停站下車，車長始發現夫婦正在拍攝即連番大聲喝止「Photo No、Photo No」，他們於下車後才停止拍攝。

擺拍惹抨擊急刪文 網民狂轟：唔係下下都要放上網！

影片引來香港、日本及台灣網民集體抨擊，特別是日本網民質疑車長安排乘客進入乘務室或屬違規處理，有熟悉鐵路規例的日本網民解釋，指出錯乘列車設有應急指引，職員可依乘客需求臨時停車安排轉乘，惟乘客坐於駕駛席上觸換控制桿，則屬違反安全規則。至於車長安排一家三口暫待乘務室的原因，有網友解釋方便車長不用打開全部車門，只需打開乘務室的車門便能安排乘客下車，「節省很多上下車的SOP，方便追回時間」。

縱使涉事港人其後緊急刪文，但網上仍有大量批評聲音，指出他們的行為影響港人聲譽，更認為並非每件事都要分享到網上，「影衰香港人！」、「醜到去日本」、「呢啲真係人蠢無藥醫」、「又冇揸開火車，點解夠膽掂人啲掣？」、「兩公婆仲以為好勁，好威post上網晒命」、「咩都擺上網去呃流量」、「乜都拍片就咁放上網冇諗過後果」。

雖然有網民解釋事發地點為車尾乘務室，「就算佢點樣玩都唔會影響到架車」，但有網友擔心好心車長日後會被秋後算賬，「炫耀與高調，往往是災難的開始，希望這位好心的日本司機，平安度過，不會被網絡肉搜和公司懲處」、「他犯賤拉那個把手，可能會順便拉掉幾個人的飯碗」、「冇考慮過可能引起對方事後麻煩，令到幫你嘅車長陷於兩難」。同時，有網友認為二人作為家長，明知道行為錯誤，但未有為此而公開道歉，未能為女兒樹立榜樣，「搞大咗件事知驚刪post，但連走出嚟講一句對唔住嘅勇氣都冇，第日你哋個小朋友都係一樣有錯係唔會認」、「兩位都唔知點做父母，喺個女面前做壞榜樣，一啲家教都冇」。

近鐵「旅客營業規則」列錯誤登車處理方法

根據近畿日本鐵道網頁上「旅客營業規則」中，第2篇「旅客營業」內之第7章「乘車變更等的處理」的第6款「誤乘及誤購入 」第189條文顯示：

第189條（誤乘區間的免費送回）

旅客（不含使用定期乘車券或回數乘車券之旅客）因不慎搭乘至乘車票面所示區間以外之區域，經站車工作人員認定屬實，且在該乘車票之有效期間內者，可利用最近的列車（特別急行列車及一般付費對號列車除外），就其誤乘之區間辦理免費送回。 依前項規定辦理時，對於該誤乘區間，不另行收取旅客運費。

文：RY

資料及圖片來源：Threads、X、近畿日本鐵道