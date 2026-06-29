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港女婚前獲男家出7成首期買樓 想加名一齊供被拒呻「冇安全感」 網民群起狠批：結婚唔使煩住屋仲想點？

生活百科
更新時間：14:52 2026-06-29 HKT
發佈時間：14:52 2026-06-29 HKT

香港的住屋開銷向來不輕，不論是置業還是租屋都需要「計過度過」。近日，1位即將跟男友成婚的港女於網上發文尋求廣大意見，表示男家願付7成首期助未婚夫置業，惟樓主要求「一齊供」並於物業加自己名被拒，因而感到「冇安全感」，形容「好似住係（喺）人地（哋）屋企咁。」不少網民群起狠批樓主「貪心」：「結婚唔使煩住屋仲想點？」，詳情即看下文！

港女為新婚置業糾結 呻物業「無自己名」欠安全感

1名即將結婚的港女，日前Threads上發文，指男家願支付7成首期協助其未婚夫置業，至於餘下的3成按揭，男方表示「可以自己一個供」，無需樓主一同分擔。樓主透露自己意願，「其實想佢加我名」，希望可與未婚夫共同擁有物業業權，並願意跟男方一同供樓，惟樓主「唔知佢屋企肯唔肯」，因男家支付7成首期，「佢屋企出左（咗）大份」。

樓主對此感到糾結，認為在婚後即使與丈夫同住，「層樓冇我名好似好冇安全感」，感覺似是寄人籬下，「好似住係（喺）人地（哋）屋企咁」，又指「始終層樓唔係我既（嘅），到時有咩事鬧交就好似好弱勢咁」。樓主甚至想過，「好唔好到時唔住佢個度，返屋企一齊住算」，並向網民詢問：「係咪我自己諗多咗？」

網民狠批樓主貪心：唔駛為住屋煩惱已經好好

樓主的發文引來網民猛烈批評，「安全感係自己比（俾）自己既」、「唔洗你供，又有私樓住，贏咗」、「未結婚已經諗到會離婚分身家，呢頭家不成也罷」、「都結婚啦，唔駛為住屋煩惱已經好好。」、「首期你唔洗（使）比（俾），又唔洗（使）你供，你好意思落名？」；也有不少留言亦語帶嘲諷，「其實你自己屋企又買多層咪得」、「自己買一層會更有安全感」、「想要既自己買」。有心水清網民則樂觀認為目前做法不錯，「遲下想換樓先用你名買，仲有首次置業優惠」。

文：TF
資料及圖片來源：Threads、星島圖片庫 

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