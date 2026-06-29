港鐵粉嶺站驚現神秘人龍？ 逾百人由天橋排入地鐵站內 網民揭曉：XXXX免費開放日

港鐵粉嶺站驚現神秘人龍？近日，有網民在社交平台上發文，指昨日發現港鐵粉嶺站出現排隊長龍，現場有逾百人從地面的巴士站一直排到行人天橋，隊尾甚至延伸至港鐵站大堂內，遂發文查詢「咁長龍到底排緊啲咩？」隨後有網民揭曉真相，表示他們全為前往1地方參加免費開放日，即看下文了解詳情。

港鐵粉嶺站驚現神秘人龍？ 逾百人由天橋排入地鐵站內

近日，有網民在Threads上發文，指昨日目擊港鐵粉嶺站出現神秘排隊長龍，有近百人從地面的巴士站，一直排至連接港鐵站的行人天橋，隊尾更延伸至地鐵站內。樓主因而發文詢問：「咁長龍到底排緊啲咩？可唔可以話我知，如果唔係我估到今晚都瞓唔著。」

與此同時，也有網民在小紅書上以「黃雨之下，粉嶺港鐵站出現人龍/ 大長龍？」發佈影片。從影片中可見，當天即使下雨，隊尾仍由粉嶺站B出口穿過港鐵站大堂，一直排到另一邊的A出口。不少排隊人士更是一家大小共同出動，場面相當墟冚。

網民揭曉：XXXX免費開放日

帖文引起網民熱議，有知情網民解答樓主疑問，指昨日位於粉嶺的新圍軍營正舉辦免費開放日，因此吸引大批市民前往參觀。為方便市民出行，九巴在軍營開放日期間，開設了R78特別專線，由港鐵粉嶺站開出，直達新圍軍營外，因此該條長龍實際上是市民正在排隊輪候巴士的人龍。

為慶祝香港回歸祖國暨解放軍進駐香港29周年，解放軍駐港部隊於6月20日起，先後開放昂船洲、石崗及新圍軍營供市民免費參觀，其中位於粉嶺的新圍軍營則是於前日（6月27日）一連兩日開放給公眾免費參觀，活動包括升國旗儀式、軍事展示、訓練項目體驗、參觀駐軍展覽中心、文藝演出及現場軍營食品品嚐等。

圖片及資料來源：Threads@lhy_yan_、小紅書、政府新聞處圖片

文：Y