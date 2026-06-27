再有AEON $12店結業！屯門兆禧店清貨低至半價 網民不捨：最有價值嘅商店

近年零售業店舖更替頻繁，不少街坊熟悉的生活百貨店亦面臨業務調整。位於屯門兆禧苑商場的「Living PLAZA by AEON」（坊間俗稱「12蚊店」）近日貼出告示，宣佈將於7月2日結束營業，並推出低至半價再8折的清貨優惠。清貨促銷吸引大量街坊到場掃貨，有網民慨嘆，該店是「兆禧最有價值嘅商店」。

Living PLAZA by AEON兆禧店 結業清貨半價再8折

「Living PLAZA by AEON 兆禧店」位於屯門湖翠路兆禧苑商場地下，於2020年8月開幕，佔地約1,600平方呎，主打提供約7,000款日本直送商品、化妝及個人護理用品以至家居用品等，四年來以性價比高見稱。

向來密切關注 AEON 動向的Facebook專頁「Aeon Channel」近日發布消息，指兆禧店已貼出結業告示，將於7月2日結束營業。據了解，該店由月初開始已進行結業清貨優惠，即日至6月28日期間，折扣更低至「半價再8折」。不過，由於優惠吸引大量人流，據「Aeon Channel」上載相片可見，店內目前不少貨架已經清空，有網民形容現場「空到咁 買到啲乜」，並表示現時只「得番啲無乜用嘅野」。

網民不捨「最有價值商店」 盼集團開新店取代

對於這間被街坊譽為「兆禧最有價值嘅商店」即將結業，不少網民及當區居民感到震驚及惋惜。有街坊直言知道消息後「哭能咗」及覺得「大癲」。根據網民的留言，大家普遍認為該店「冇左有啲唔方便」，對區內少了一個購買平價日用品的聚腳地感到遺憾。

同時，街坊亦積極討論區內的其他替代購物選擇，以及對集團未來的期望。有網民建議「新屯門應該要開Mono Mono」；亦有人指出區內其實仍有不少同集團的選擇，例如「卓爾廣場已經有Mono Mono，新屯中有DAISO」，並特別讚賞「新屯中Daiso最好行，又大又整齊又闊，同埋算齊」，反映街坊對這類平價生活百貨仍有龐大需求。

年內第2間AEON $12店結業 Mono Mono新店崛起

AEON集團近年積極進行業務及品牌版圖調整。兆禧店是「Living PLAZA by AEON」年內結業的第二間分店。早前位於將軍澳坑口南豐廣場的分店已於今年3月8日結業，當時該店在結業前亦同樣進行了全店半價的清貨優惠。

儘管部分舊有模式的店舖相繼結業，但集團旗下另一品牌「Mono Mono」的擴展步伐並未停止。繼早前位於火炭的新店開幕後，位於筲箕灣的分店將於6月底開幕，據悉集團目前亦正於大埔區進行招聘，疑為新店開幕做準備。

資料及圖片來源：Aeon Channel

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