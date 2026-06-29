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李居明-貓兒開運密碼 同是天涯愛貓人｜李居明大師會客室

生活百科
更新時間：00:05 2026-06-29 HKT
發佈時間：00:05 2026-06-29 HKT

養貓成為九運文化，原來「貓兒」在八字神數中有不為人知的密碼，甚至成為人類「大救星」，你家中有貓兒嗎？馬上為你揭盅「貓兒」的玄學大秘密！

貓是寅木，寅木就是春天，春天即代表貓兒，所以有「貓兒叫春」一詞。在人類發展歷史上，特別是中國人非常喜歡春天，特別重視立春和春節，因為春回大地，冰雪融化，萬物甦醒，生氣勃勃，既能把寒濕的空氣轉化，又能夠播種，同時又更是一切願望的開端，所謂一年之計在於春。

養貓助解凍化寒濕

所以，生於冬天，特別是生於西曆12月7日至1月4日子月，及西曆1月5日至2月3日丑月出生的人，是生於萬物冰封的時期，故此很想等待春天的來臨，就是等待一隻貓兒。寅木是木火，八字非常寒凍的人，你一定要養貓來解凍及助你行好運。不僅能增加你的熱情外，更能令你身體的血脈得以正常流通，化解體內的寒濕。

而出生在寅月，即西曆2月4日至3月5日出生的人，由於本身八字裏已經有寅木，你就是「貓王」，你會有一種得天獨厚的能力，定能提供溫暖給身邊的人，如果本身寒凍之人遇上你的話，能令他們感受到春天的到來，正正能夠做到「我和春天有個約會」。

屬猴、屬龍、和屬老鼠的朋友，養貓可旺你們的旅遊運。
屬猴、屬龍、和屬老鼠的朋友，養貓可旺你們的旅遊運。

 

/日本有招財貓博物館和數不盡的貓兒用品店，讓貓奴滿載而歸。招財貓專賣店還為大師訂製了獨一無二的『風水李招財貓』刊登在《貓兒風水學》一書中。
/日本有招財貓博物館和數不盡的貓兒用品店，讓貓奴滿載而歸。招財貓專賣店還為大師訂製了獨一無二的『風水李招財貓』刊登在《貓兒風水學》一書中。

羊肖養貓最好運

十二生肖當中，哪一個生肖是最適宜飼養貓而又能帶來好運呢？原來你屬羊，養貓就能擁有紫微龍德星。在每年十二生肖運程排行榜中，凡是有紫微龍德星照耀，代表你是最好運的人。

當然包括與「羊」有關的密碼，即姓楊，名字有美、儀、善、祥、群字，花名阿妹、Lamb，皮膚白白似羊，或留羊咩鬚，也與羊有關，你們養貓都會有意想不到的驚喜。或是擺放招財貓的工藝品，亦會加強你的紫微龍德星。

此外，生肖屬豬的朋友與貓兒是六合貴人。貓代表寅木，寅木和亥代表六合，「寅亥」合成木，如果「木」是你的名氣星，養貓能進一步提升名氣。

牛肖養貓旺姻緣

有三種生肖養貓，是旺你們的旅遊運，即生肖屬猴、屬龍、和屬老鼠的朋友，「寅」是你的驛馬星，代表你整個人會坐不定，經常都要向外跑，精力充沛，並有機會去外國發展。

有一個生肖養貓最旺姻緣，那就是屬牛的朋友。想增加紅鸞星、有好的桃花運，只要養貓就很容易找到對象，甚至能立即嫁出去，而且更加能夠鞏固婚姻。

屬牛的女性，生於寅月，天生就很有女性魅力。屬牛的女性名字很自然就會叫做Cat、或是Kitty，對姻緣運是非常有幫助。想行運？不妨快快加入貓奴的行列吧！我特別閉關撰寫新書《貓兒風水學》首度公開不為人知的貓兒開運法，於今年書展面世，敬請期待！

 

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