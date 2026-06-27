李居明-招財貓風水談 貓兒搬遷有秘法｜李居明大師會客室

相信香港廣泛飼養寵物的朋友，大多都是「貓奴」或者喜愛貓兒之人。不過，我平時通常不愛叫牠們做「毛孩」。因為在我那個年代，「毛孩」是用來形容小朋友或某些全身長滿毛的人。反之，我更喜歡親切地稱呼牠們為「貓兒」，古人們則雅稱為「貍兒」或「狸奴」。所以叫一聲「貓兒」，聽起來有好甜蜜的感覺。

大家要留意今年的潮流，若你本身生於冬天八字非常寒凍，今年火運來臨之時會帶旺你，你必要養一隻貓或是擺放貓的工藝品，坊間亦有許多相關的卡通貓擺設及商品可供選擇。一位女性叫Cat或是Kitty，你可以肯定她一定是在冬天出生，如果你想追求她，只要送她一隻貓，馬上能追求到她，非常靈驗。

地氈氣味定家宅

坊間常有小友問我關於貓兒的風水學，或者叫「貓兒玄學」的須知。這裡有一點請大家謹記：如果你家中有飼養貓狗，總要在牠們出入的地方，放一塊布或地氈，這是一件非常重要的事。當你要搬往新屋時，必定要把牠們平常坐臥、帶有其氣味的布或地氈，預先搬到新居，目的是為了引導牠們。因為動物是根據味道來認識牠們的家，當你抱牠們正式入住新屋時，牠們聞到熟悉的味道，一定能很快適應新環境，減少焦慮。

貓兒是人類最親密的朋友，特別是生於冬天八字寒凍的人特別喜歡養貓，能帶來春天的溫暖。

日本著名貓寺雲林寺供奉「貓觀音」紀念忠義之貓。

左招貴人右招財

談到貓的玄學，最家傳戶曉的必然是「招財貓」。招財貓源自日本江戶時代，有一次，我有緣親自造訪日本售賣招財貓的店舖，當時我靈機一觸，提議設計一隻招財貓是拿着羅盤的，最後願望達成，而且招財貓的背部還有寫上Master Li。當時廠家還慷慨地送了我一隻店內的鎮店之寶，那是一隻右手特別粗壯且威武的招財貓，靈氣十足。

原來招財貓舉左手或是右手都有講究，若貓兒舉起右手是代表招財，招來多些錢財；如果舉左手則代表招貴人，招來多些客人。如果看到兩條尾巴的招財貓，那就更厲害了，這是一種非常罕有的招財貓，我家中就有一幅掛畫，就是擁有着兩條尾的招財貓，除了代表着有貴人招財之外，更寓意長壽與延命之意。

乾隆皇帝十隻御貓

中國歷史上乾隆皇帝非常愛貓，這是有跡可尋的。他一生總共飼養了十隻貓，更安排了宮殿裏面的畫師來幫牠們繪畫造像，還做了一本畫集《狸奴影》。

乾隆皇的十隻愛貓更賜封官位及別稱，名字極有詩意。現代人通常將愛貓愛狗也習慣改名會用上一些疊字，如BB、豬豬等，由於乾隆皇擁有豐富的文學背景，他的十隻愛貓分別稱為：飛睇、翻雪、普福、妙靜、仁照、涵虚、清寧、苓香、采芳、舞蒼，可見貓兒在歷史上深得皇帝的寵愛的原因，也是由於八字中寒凍而已。哪些生肖養貓會特別好運？請追看下期！