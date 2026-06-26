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港女HR公開招親「想組織家庭」網民變身面試官爆笑回應：返去等電話通知

生活百科
更新時間：15:18 2026-06-26 HKT
發佈時間：15:18 2026-06-26 HKT

香港人工作繁忙，不少人會透過社群媒體平台公開尋找另一半。近日，一名28歲全職HR（人力資源）的港女在網上公開發文尋覓對象，希望以結婚為前提交往並組織家庭。不過，由於事主的「HR」職業身份，大批網民紛紛化身面試官留言：「返去等電話通知」、「你覺得你對比其他追求者有咩優勢？」惹來網民們圍觀爆笑，即看下文了解詳情！

港女HR公開招親「想組織家庭」 列5大條件尋另一半

近日，有港女在Threads上透過配對平台公開發文尋覓對象，女網民自稱M小姐，現年28歲，任職HR，月薪達$3.5萬。她形容自己身高165厘米、身形苗條、性格樂觀積極，平日熱愛學語言、彈鋼琴、瑜珈及普拉提（Pilates）。她表明，這次發文是「以結婚為前提交往」，至於生小朋友則視乎經濟狀況，並希望未來對象有穩定職業、外觀整潔，且情緒穩定、善良有耐性、懂得尊重人。

網民變身面試官爆笑回應：返去等電話通知

原本只是一篇普通的徵婚貼文，不料「HR」這個職業卻意外引起網民注意，不少網民代入面試官視角，留言「你覺得你對比其他追求者有咩優勢？」、「可唔可以搵返你ex做reference check」、「你上一次拍拖隔咁耐，點解咁大個空窗期？點解你換另一半咁密，點解咁jumpy？」更有網民諷刺：「作為HR，竟然搵工完全唔寫『工作經驗』」、「返去等電話通知」、「激嬲咗佢會唔會收warning letter㗎」、「你結婚又想生仔，即係之後唔會為公司賣命啦！」

帖文引來大批網民朝聖，不少網民看罷表示，「睇cm發現HR呢行應該得罪唔少打工仔…」、「睇嚟大家都受了HR唔少嘅氣」、「各位好mean」、「cm睇得出咩為之厭惡性行業。」

圖片及資料來源：Threads@nings_hk

文：Y

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