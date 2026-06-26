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萬寧全場88折！一日限定快閃優惠 護膚品/保健品/日用品買一送一折上折

生活百科
更新時間：11:55 2026-06-26 HKT
發佈時間：11:55 2026-06-26 HKT

作為全港極具規模的健康與美容產品連鎖零售店，萬寧一直深受消費者信賴。為迎接月末的購物熱潮，萬寧突發推出僅限一天的強勢促銷優惠！在6月26日，顧客只需於指定香港門市選購商品滿$188，即可享受全場88折，大量精選日用品、護膚品、保健品更有低至買一送一的終極折上折優惠，輕鬆入手日常必需品！

萬寧6月全場88折優惠！精選人氣保健美容產品買一送一

是次萬寧推廣活動涵蓋種類繁多的個人護理、養生保健及抗衰老美容商品。對於注重提升免疫力及身體機能的消費者，絕不能錯過萬寧維他命C＋鋅水溶片以及指定Swisse保健產品的買一送一極致優惠，平均每件價格大幅降低，為全家健康打好基礎。

針對夏日護膚需求，Nivea妮維雅保濕輕盈高效防曬乳液與AVENE保濕修護面膜同樣提供買一送一禮遇，幫助肌膚抵禦紫外線並鎖水保濕。在選購這些特價美容好物時，只要總額達標，更能直接疊加全場滿$188享88折的活動，以史無前例的超值價格清空購物車。

個人洗護及營養奶粉享額外折扣 指定付款方法即減$40

除了備受歡迎的買一送一專區，多款優質家庭生活用品亦加入了折扣行列，設有買第二件半價或專屬特價。深受家庭客群喜愛的沙宣清盈柔順洗髮露，以及50惠天然海藻染髮護髮膏，均參與了買第二件半價的超值推廣。至於育兒家庭最關注的嬰幼兒食品，荷蘭美素佳兒金裝4號奶粉亦同樣享有買一送一優惠，有效減輕家長負擔。顧客更可把握銀聯卡的專屬推廣：由即日起至6月30日，結賬時使用銀聯手機Pay（如Apple Pay等）或銀聯二維碼付款，單一簽賬淨額滿500，即可直接扣減40，將優惠最大化。

萬寧6月全場88折優惠詳情

  • 提供優惠之指定香港門市：>>列表按此<<

  • 活動優惠期限：滿額88折全場優惠只限2026年6月26日一天；銀聯卡優惠則推廣至2026年6月30日。

  • 重點優惠詳情： 於指定門市全場購物滿$188即享88折；多款精選個人護理用品、營養補充品及護膚品低至買一送一或買第二件半價。

  • 條款及細則： 全場滿$188享88折之優惠不適用於購買萬寧禮券、初生配方嬰兒奶粉、處方藥物及出位價等無折扣貨品。活動期間不能與萬寧現金優惠券及其他優惠同時使用。所有發售產品數量有限，售完即止，如有任何爭議，商家保留最終決定權。

 

同場加映：71慶回歸餐飲優惠2026｜七一連鎖快餐／酒家／酒店／便利店著數合集 另設長者專屬折扣

 

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