港產口罩廠轉賣鞋！全手工做潮款涼鞋爆紅 負責人靠轉型救亡：唔賣鞋已經保唔住間廠

還記得疫情初期「一罩難求」的日子嗎？當年本地口罩廠看準時機，如雨後春筍般湧現。事過境遷，隨著社會復常，口罩需求大跌，不少口罩廠已結業離場。面對時代洪流，有本地口罩廠為了「救亡」，竟然想到「跨界」賣起涼鞋！這間名為「Stand Out Mask」的港產口罩廠，近期靠著販售全手工製的潮款涼鞋在社交平台爆紅，成功闖出一片天。負責人坦言：「如果唔係有呢款咁好賣嘅鞋，應該已經保唔住間廠！」

本地口罩廠產能大跌轉型求生 跨界賣鞋自嘲似「KK園」

口罩廠是否走到末路？港產口罩廠「Stand Out Mask」負責人早前在Threads 分享，全盛時期「曾經一日就做超過20萬隻，要用過百個流轉兜先應付到最高產能」，但今天卻是「而家用唔到二三十」。看到同行相繼停業，對方一句「任務完成」讓他們深生共鳴。

為了保住心血，他們決定轉型，在賣口罩之餘兼賣鞋。負責人經常在Threads吐露營運心聲，直指香港實體小店經營困難，轉戰網上卻又怕被誤會：「做online 想賣平啲，人哋又以為你係詐騙。加上我哋賣賣下口罩走去賣鞋，其實小編都覺得真係幾似KK園」。不過，這個破格轉變竟然大受歡迎，由起初連自己都覺得「有啲九唔搭八」的嘗試，發展到現在出貨量「鞋同口罩各佔一半」，成功拯救了廠房。

德國專利鞋墊 手工涼鞋Threads掀熱潮

究竟是什麼鞋具備如此魅力，能夠拯救一間廠房？原來是一款自帶德國專利按摩鞋墊的全手工涼鞋。負責人介紹，合作的鞋廠老闆是香港人，一直專做外國品牌。這款涼鞋特設1.2cm厚腳跟位，採用指定回彈性乳膠，不僅穿著舒適，還可以促進血液循環。定價亦相當親民，售價$399起，買兩對再享75折，難怪在Threads上獲支持者追捧。

不少購買了的網民都留言激讚：「好好著！個鞋墊仲舒服過波鞋 著得耐又唔會腳痛」、「橡筋鞋口嗰對都好著」。有客人到荔枝角陳列室買鞋時，還搞笑地問：「你哋仲有咩賣？！」有網民大讚他們具備潛力：「以你哋嘅美感其實出好多嘢都會成功，可能會發展成fashion brand」。

鞋與口罩如何共存？ 創辦人堅守本心

「點解做做下口罩會賣鞋？」這是許多客人的疑問。負責人曾公開剖白，在6年前做口罩之前，曾經在鞋履設計行業打滾多年，當年亦正因為做鞋累積的資源與人脈，才找到口罩的原料：「我哋第一部口罩機，係做鞋機嘅師傅拎住張圖紙自己砌出嚟…」如今口罩需求減少，負責人重新執起畫筆，事隔6年為品牌設計鞋款。他感嘆：「今日口罩需求唔多，但再次因為鞋，令我哋可以保住呢間口罩廠。好多嘢解釋唔到，好似就係有一種緣份」。

雖然賣鞋成績甚好，但品牌依然死守口罩生產。負責人更豪言，往後若然不幸面對任何病毒，港人都無須擔心：「今時今日如果真係有需要，我哋一日做50萬隻都可以！」



圖片及資料來源：standouthk

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