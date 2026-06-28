深圳VS香港？港漂碩士獲2萬深圳Offer 掙扎應否留港搵3萬工 網民指1點成關鍵：人生唔係淨係得返工

中港交流日益頻繁，為兩地的青年創造更多工作機遇。近日，有港漂碩士在社交平台上發文，苦惱畢業後應留港求職還是回深圳工作。樓主表示，自己已獲得深圳一家位於南山區的「中廠」2萬Offer，但由於嚮往香港的職場氛圍，於是掙扎應否留在香港找月薪約3萬的工作，「而家超級掙扎唔知揀邊樣」 ，於是決定發帖求助網民尋求意見。帖文引起網民熱議，大部分網民建議樓主返深發展，並指出1點成關鍵，「人生唔係淨係得返工」，即看下文了解詳情。

港漂碩士獲2萬深圳Offer 掙扎應否留港搵3萬工

近日，有港漂在Threads上以「返深圳定留香港？」為題發文，指自己現陷入兩難局面，不知畢業後應留港求職還是返回內地工作。樓主表示，自己是今年港大管理學碩士的應屆畢業生，本科（學士學位）畢業於內地頂尖的「985」大學的傳播相關專業，並在來港進修前「有三年mkt（市場營銷）經歷，任職內地硬件『大廠』，負責過內地同海外市場。」

自今年4月起，樓主開始在香港求職，目前面試過的職位月薪約$3萬，惟暫時未有正式Offer。與此同時，樓主已獲得位於深圳南山區一家科技行業「中廠」的￥2.1萬（折合約$2.44萬）市場營銷Offer，「人工比起之前升大概20%。」事主坦言，自己十分嚮往香港的職場氛圍，「身邊好多人都講香港職場氛圍會好啲」，因此不甘心就此返回內地工作，「而家超級掙扎唔知揀邊樣，唔想輕易返內地」，遂發帖向網民尋求意見，「任何建議、個人經歷都歡迎隨意分享。」

註：「大廠」、「中廠」、「小廠」，是用來區分企業規模、知名度、行業地位及資源多寡的代稱。

網民指1點成關鍵：人生唔係淨係得返工

帖文引起網民熱議，大批網民就生活成本和居住質素分析，認為樓主應選擇返回深圳工作，「人生唔係淨係得返工，諗諗生活質素，建議留深」、「深圳2.1萬點都好使過香港3萬」、「香港同深圳，同一個價錢，是兩個世界來。香港7,000在市區是住劏房，在深圳起碼有房有廳，有廚房同獨立廁所，生活水平差好多。」

有網民認為內地的發展空間更大，「而家中央政策支持，大灣區未來2-5年應該會係黃金期」、「去深圳啦，大陸mkt好多創作空間， 執行力都唔低，基本上都接受同尊重有實力嘅香港同事。」也有網民勸慰樓主，「第一份工不要只求舒服，當然也不要盲目捱苦；要選能幫助你成長的路徑，祝福你。」

圖片及資料來源：Threads@sihuiliao8741

文：Y