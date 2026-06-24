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UNIQLO「最好著」短褲$99入手！網民激讚「買咗超過10條」 1貼心設計做Gym必備？

生活百科
更新時間：14:52 2026-06-24 HKT
發佈時間：14:52 2026-06-24 HKT

踏入炎熱的盛夏，運動及日常穿搭講求乾爽舒適。最近，有港人在社交平台發文，稱UNIQLO一款運動短褲現正進行減價，只需$99即可入手，大讚：「呢條正嘢嚟，前前後後都買咗超過十條」，更指其有一個貼心設計，使其成為做Gym必備「神褲」！帖文隨後在社交平台引起討論，有網民大讚這款短款的確非常舒適，「我都有買呢條，好著快乾」，更封其為「u記最好著的短褲」，即看下文了解詳情！

UNIQLO「最好著」短褲$99入手！1貼心設計做Gym必備？

日前，有網民在社交平台Threads發文推介連鎖服飾品牌UNIQLO推出的「超彈性運動短褲」，形容其口袋設計夠深，在運動或跑步時放入貴重物品都不會輕易跌出褲袋，「袋住部電話gym都唔跌」，最近更迎來減價，每條只需港幣$99即可入手，更大讚「呢條正嘢嚟，前前後後都買咗超過十條」。

翻查官方資料，這款「超彈性運動短褲」為男女通用，設有超過10個顏色可選，主打UNIQLO的高效吸汗速乾科技「DRY-EX」機能，流汗後能迅速變得乾爽，採用超細纖維紗線，觸感滑順。同時，材質具備四面超彈性，褲腳採用黏合加工，外觀俐落，方便活動。

網民激讚：U記最好著的短褲

帖文公開後，隨即吸引大批網民討論，不少人均表示這款短褲的確非常舒適，更將其封為「「U記最好著的短褲」，「呢條真係超好着」、「我係女都有買呢條，好著快乾」、「超好著，前後買咗六條」；也有經常做運動的網友表示這款短褲是「做Gym首選」，「我都係買嚟做gym，超方便」、「我的gym褲首選」。同時，有回港探親的網民更表示此行特意到UNIQLO為另一半入手這款短褲，「佢好怕熱的，着得好開心。袋口都好深，成個remote都袋得落」，對其設計感到滿意；有網民更笑言經網民推介後，「睇嚟好快10個有8個男都著呢條褲」。

來源：Threads、UNIQLO

文：LW

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