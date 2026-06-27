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婆媳大戰一觸即發！委屈媳婦盤點奶奶刻薄言論 最多紛爭竟與這事有關...

生活百科
更新時間：11:30 2026-06-27 HKT
發佈時間：11:30 2026-06-27 HKT

婆媳關係向來是家庭生活中的一大難題。近日，有網民在社交平台上大吐苦水，表達對長輩干涉生活的不滿與無奈，更引起一眾媳婦討論她們與奶奶在生活習慣、價值觀以至育兒理念上普遍存在的巨大分歧，當中以對「餵人奶」的過度干預及缺乏同理心的言論最為嚴重。

委屈新抱大聚集！網民盤點奶奶刻薄言論：佢句句我都唔順耳

該名網民以「有冇人係好憎自己奶奶？」作引子，邀請廣大的媳婦探討婆媳相處間的種種摩擦。帖主指某天奶奶致電當時仍是男朋友的兒子，由於男方當刻十分忙碌並顯得有些不耐煩，奶奶竟在電話中向兒子直指「自從你拍拖，就無見你笑過」。她形容當時的情況頗為滑稽，因為男方開啟了電話擴音功能，令她將整句說話聽得一清二楚。

觀看餵母乳遭拒反嘲「咁巴閉㗎」

帖文發佈後，隨即引發大批網民紛紛留言分享自身經歷，直言「佢（奶奶）句句我都唔順耳，多到都唔知由邊度講起」。在眾多留言中，不少婆媳衝突皆與「餵人奶」及育兒問題有關。有網民指坐月期間，奶奶要求觀看她餵哺母乳，被事主母親截停後，奶奶竟反嘲「咁巴閉㗎，睇下都唔得㗎？」；亦有人抱怨奶奶斥責母乳導致嬰兒「燥熱」而禁止她餵哺。

此外，更有網民分享剖腹產子後出院回家的荒謬遭遇。她表示自己剛回到家「人都未坐好」，奶奶便要求她不能將自己的衣物與丈夫的衣物放在同一部洗衣機洗滌，並直斥她「生完仔個人污糟」。

干預生活入侵私人空間

除了育兒分歧，網民的分享亦揭示了雙方在價值觀及界線上的衝突。有網民憶述籌備婚禮期間外婆不幸離世，其母希望延期擺酒，奶奶得知後卻發脾氣指「人哋死父母都照結婚，外婆過身點解要改期」，事主直指當下感到憤怒，認為對方冷血且自私。

另有網民控訴奶奶經常長住其家中干預生活，包括批評夏天開冷氣浪費金錢，甚至時時刻刻抨擊事主的身形及外貌等，「話爺爺嫲嫲到時候死，我老公係長孫，要企前面，我咁肥咁樣衰全世界都睇住睇到」，令她大感無奈。

資料來源：helloitsmythreads@Threads

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