破解電飯煲黐底迷思 3大元兇致內膽塗層受損 附日常保養貼士

電飯煲是許多家庭不可或缺的煮食好幫手。然而，不少人在烹煮米飯時，都曾遭遇過飯粒緊緊黏附在飯煲底部的困擾。面對這種令人頭痛的「黐底」情況，許多用家第一時間往往會直覺認為是電飯煲機件出現故障，但事實上，這個常見現象反而更大機會與日常的使用及清潔習慣息息相關，在不知不覺間對飯煲造成了損耗。

飯粒黐底與電飯煲內膽有關？拆解3大塗層損耗元兇及保養貼士

飯粒黐底與電飯煲內膽有關？拆解3大塗層損耗元兇及保養貼士

大型電器專門店BBE曾於社交平台上發文，為大眾拆解有關電飯煲黐底的迷思。帖文指出，當發現飯粒嚴重黐底時，並非全然代表電飯煲的機件發生了故障。實際上，飯粒黐底往往源於內膽表面被刮花，令原本平滑的防黏塗層失去應有作用；或保溫功能開啟的時間過長，導致鍋內米飯的水分隨著時間慢慢蒸發及流失，令米飯黏附在煲底上。

破壞電飯煲內膽塗層元兇

針對此情況，知名家電品牌德國寶（German Pool）亦曾探討電飯煲內膽塗層容易耗損的原因。德國寶指，現時市面上的電飯煲內膽普遍配備了防黏塗層，主要作用在於防止飯粒黏附鍋底以便於日常清洗、確保熱力能夠均勻分佈使米飯受熱一致，同時避免食物直接接觸到金屬材質。若這層塗層受到破壞，不但會導致黐底及增加清潔難度，更有可能引發受熱不均勻的問題，甚至產生金屬物料接觸食物的安全疑慮。

破壞塗層元兇一：使用金屬餐具

導致內膽塗層受損的最常見原因為使用金屬湯匙或筷子。由於金屬的硬度高於防黏塗層，直接在內膽中刮取或鏟起米飯會產生細微刮痕，長期使用會令塗層逐漸剝落。為保護電飯煲內膽，建議改用木製、耐熱矽膠或塑膠材質的飯勺，並以輕輕撥動的方式盛飯。

破壞塗層元兇二：採用粗糙清潔工具

清潔工具的選擇亦會影響內膽塗層的狀態。使用鋼絲刷、粗糙的百潔布或硬毛刷清洗電飯煲，容易刮傷塗層表面。正確的清潔方式應為使用軟海綿或軟布輕輕擦拭。若遇到頑固的飯粒黐底，可先注入暖水浸泡，待飯粒軟化後再進行清洗。

破壞塗層元兇三：急冷急熱的溫度變化

溫度驟變是另一個容易被忽略的損耗因素。在電飯煲剛完成烹煮、內膽仍然處於高溫狀態時，若立即以冷水沖洗，金屬與塗層之間不同的熱脹冷縮率會導致塗層出現微細裂紋甚至剝落。建議在清洗前讓內膽自然降溫，或在急需清洗時轉用暖水。

3大日常保養電飯煲貼士

德國寶亦特別提醒用家留意以下三個日常保養的小貼士，以確保電飯煲能維持最佳狀態：

避免空燒：切勿在未放入任何食物的情況下啟動加熱功能，以免嚴重損毀內膽及其塗層。 遠離尖銳物：即使是使用木製飯勺，亦應盡量避免以其尖銳的邊角直接觸碰內膽表面。 定期檢查：若觀察到內膽塗層出現大面積剝落或有明顯的裂痕，建議應直接更換一個全新的內膽，以確保使用上的安全。

資料來源：bbe.hk、German Pool