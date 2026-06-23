00後髮型師奇招Threads爆紅！$60專剪「呃到阿媽」髮型 引全港中學生跨區朝聖？

香港不少中學都會嚴格執行「髮禁」，規定學生的髮型儀容符合標準。最近，一位在小西灣經營髮型屋的00後髮型師，因早前分享為男同學剪出一款「剪完好似冇剪過」的髮型而爆紅，成功解決中學生「剪髮煩惱」，更吸引全港學生跨區朝聖，只為剪出一個能「呃到阿媽」的髮型！

00後髮型師奇招Threads爆紅！$60專剪「呃到阿媽」髮型

有00後髮型師在Threads發文，稱近日有中學生前來光顧時表示：「隔籬補習班啲家長話你剪完好似冇剪過。」事主當時「心諗GG了」，豈料該學生隨即興奮表示：「所以我即刻入嚟！因為家長覺得剪完要變勁短、變薯仔頭先叫有剪！我想要呢種『冇剪過』嘅效果好耐！」髮型師恍然大悟，學生追求的正是在削短長度之餘，可以保留層次的髮型，「學生多數都唔鍾意剪到太短」，笑言「剪嘅唔係頭髮，係中學生對抗變薯仔頭嘅求生欲。」

帖文意外在Threads爆紅，引起網民熱烈討論，不少人稱讚髮型師技巧高超：「見到學生去剪速剪，攪到個個『省港旗兵』咁真係覺得好恐怖。」、「好鐘意唔係係唔係都剷青，阿仔個頭成日比師傅剷到個頭起角」、「勾返耳仔輪廓，後尾枕剃亂毛，偷薄碎腳，碎得嚟仲有層次，全部都係好細嘅功夫，但好俐落。」

有人笑言家長或不會滿意這類髮型，認為剪頭髮效果越明顯越好：「大概屋企人係咁嘅對白：『個衰仔包真係晒（嘥）錢，唔知去埋邊度幫襯啲乜鬼飛髮舖，使幾百蚊剪完好似冇剪咁返黎』」、「有啲阿媽硬係覺得剪得多抵啲。」

奇招意外爆紅 引全港中學生跨區朝聖？

帖文爆紅後，店內翌日立刻湧現大量慕名而來的客人，髮型師驚嘆「Threads嘅力量真係恐怖」。惟由於店內暫時只有他一位髮型師，因此相當繁忙，甚至「剪緊髮真係覆唔到電話」。而最令事主始料不及的是，除了有九龍及大西北等地區，甚至有來自西貢、柴灣和港島的客人特地乘車前來，對此表示十分感激：「多謝你哋用咁多時間，特登過嚟搵我剪個『呃到老母嘅安全髮型』。」

他分享事件後續，稱店舖正進行首次光顧$60優惠，隨後會回復正價$100，更幸運連續遇上兩位大方客人，其中一位直接付正價表示：「唔使找、唔要優惠」，另一位更額外付$100貼士，坦言「當時我真係呆咗，內心勁感動。」在文中亦承諾「盡力畀個你哋滿意嘅髮型你。」

來源：Threads