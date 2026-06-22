外勞來港工作易被炒魷魚？燒味店老闆分析體力勞動無問題 「呢種工」效率低易出事？

隨著政府於2023年推出「補充勞工優化計劃」，各行各業為解決人手不足的問題，選擇聘請外地工勞在港就業。不過，最近內地社交平台小紅書上，有網民自稱在香港短暫工作後即被辭退。對此現象，有本地燒味店老闆從僱主角色分析原由，認為從事體力勞動的外勞較少出現此情況，反而一工種容易因效率低而「出事」，即睇下文了解！

外勞來港工作易被炒魷魚？燒味店老闆分析外勞被辭退原因

面對人口高齡化及經濟轉型的挑戰，本港勞動人口預期將持續縮減，人力錯配的結構性問題中短期內仍然存在。政府經全面評估優化計劃的實施情況，以及考慮人力推算的結果及持分者的意見後，認為在確保本地工人優先就業的原則下，應容許有確實招聘困難及人手不足的僱主適度輸入勞工。

根據立法會網頁顯示，截至今年5月31日，優化計劃接獲約27,000宗申請，涉及申請輸入逾200,000名勞工，申請輸入外勞人數最多的為餐飲服務業、清潔服務業、零售業、保安服務業及貨運業截至今年5月，已經有逾54,000名外勞經優化計劃在港工作，大多受僱於餐飲服務業。不過，小紅書上不時出現關於外勞容易被香港公司「炒魷魚」的帖文。近日，本地燒味店「天龍燒鵝」的老闆成哥試從僱主角度分析原因。

體力勞動工作「基本上冇問題」 提1工種效率低易出事？

成哥認為，一般來港從事地盤、餐廳樓面、廚房工作的勞工較少被辭退，「因為做呢啲工，你做好自己本份，就基本上冇乜問題」，又指旗下灣仔分店亦有聘請兩名外勞，至今已經入職約半年。不過，如外勞來港從事文員或辦公室工作，成哥則認為或相對容易出現問題。由於辦公室工作多與港人同事合作的機會，而港人工作時多以廣東話及英文為主，外勞或會因為聽不明白而出現溝通問題，導致效率大大降低，「效率低自然會被『炒魷魚』，老實講，嚟香港做外勞，一定會係辛苦㗎喇」。

勞工處收緊外勞人手比例

勞工處於6月16日起實行「補充勞工優化計劃」的優化措施，僱主就餐飲相關職位申請輸入勞工時，須遵守以下規定：

以該部門的所有職位計算3：1人手比例，如僱主申請輸入出品部職位（例如二廚）及樓面部職位（例如侍應生）各1名，便須已經並持續聘用擔任出品部職位及樓面部職位的全職本地僱員各3名 僱主須進行6星期本地公開招聘，其間須每兩星期參加一次由勞工處在指定就業中心舉行的實體招聘會，即場面見求職者。如僱主未有按照勞工處的安排參加招聘會，勞工處會拒絕其申請 僱主如僱用本地殘疾人士擔任全職工作，申請輸入勞工時，本地殘疾僱員與輸入勞工的人手比例會以1：1計算。 在符合指定條件下，僱主可申請安排輸入勞工在不超過5個按《區議會條例》所載列地方行政區內的業務地點工作。

在維持中位工資規定的前提下，僱主可扣除輸入勞工住宿費的上限由輸入勞工工資（不包括超時工資）的百分之十上調至百分之二十，或實際住宿成本，以較低者為準。此措施適用於按2026年6月16日或之後，獲勞工處根據優化計劃發出的輸入勞工原則性批准而簽訂的「標準僱傭合約」(LD 294)，按此日期之前發出的原則性批准而簽訂及現有的「標準僱傭合約」將不受影響，勞工處將於向適用此措施的僱主發出的原則性批准通知信中，告知有關安排。

文:RY

資料及圖片來源:勞工處、立法會、小紅書