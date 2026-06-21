內地客Food Court用餐 鐵板餐慘被「動手腳」：香港還有偷吃別人飯的人？ 怪客詭異小動作引注意....

不少市民有獨自用膳的習慣，短暫離座時餐點往往無人照看，一般而言不會出問題，不過有來自內地的食客就在日前中午，在香港一商場內的美食廣場經歷一場飯菜遭陌生人「偷吃」的事件，事件在內地社交平台小紅書上引起了關注。

內地客香港美食廣場疑遇陌生人「偷食」

日前，有小紅書網民以「香港還有偷吃別人飯的人」為題分享，在香港一商場美食廣場，獨自用餐時點了一份鐵板餐，趁著等待食物烤熟的空檔短暫離開座位，卻引發了一段驚險的插曲。事主點餐後，前往購買咖啡，前後離開不到3分鐘。當事主折返時，看見一名男子從其餐點前「偷偷摸摸的走過，嘴裡還嚼著東西」。

鄰桌食客及時提醒 揭發陌生男詭異行徑

事主當刻感到「很奇怪」，隨後走到座位旁邊，鄰桌的三名女食客向事主比劃手勢，暗示「有人動過手腳」，提醒其「不要吃」。根據事主的描述，該名陌生男子「看著不像香港本地人，應該說是不像中日韓的人」。事主非常感謝旁人的幫助，並以自身經歷總結對事件的意見：「如果一個人吃飯盡量不要離開，哪怕是拿餐具也盡量讓其他人幫忙看一下。」

網民猜測：吃二手飯

經歷發佈後，引發網民熱烈討論。有網民指出「香港很多吃二手飯的人」，並表示到了晚上相關情況會更多；但亦有人對此表示難以置信，直言這種情況「只有三十年前見過」。針對陌生人偷吃別人餐點的動機，有網民分析指出，會吃二手飯的人主要分為兩類：一類是因為貧窮，另一類則是出於「強烈的環保/惜食」心態，認為部分人「不是窮，但不想看到别人浪費」。

資料來源：小紅書

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