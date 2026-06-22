李居明-家居催財風水 名牌手袋招財法｜李居明大師會客室

如何令自己的住屋幫助自己發達及賺錢呢？這是人人都關心的問題。馬上為大家公開幾個經過無數人實驗證明、見效極快的風水布局秘技！

名牌手袋變財箱

每人一定要投資買名牌手袋，不要用假冒的！而且今年要擺放在家居的東南方（今年的九紫當令財位）。首先在房間內，利用指南針找出東南方，將所有的手袋放在此方位，或設計一個櫃來擺放手袋，就變成屬於你的財箱。亦可以擺放在利女主人的西南方，及利男主人的西北方。

財箱一定要有「財餌」。緊記，每個手袋均須要擺放最大面額的港幣一千元或是五百元，最好當然是一千元紙幣！你越放大面額的紙幣，代表你賺的錢就會因而更多。

若你賺的錢除了港幣，如有炒股票，要賺美金、人民幣或是其他貨幣的話，所有的貨幣均要化做「餌」，這是一個非常有效的方法，你能夠立刻做到，而且不用花費時間就能辦妥。然後你的手機就會響起，有財神爺來找你了，何不一試呢？

能善用以上方法即能發揮催財的風水效應，助你發財兼發達。但謹記，你的指南針必須要準確，如方位不準確也是不能發揮風水效應的。

善用夾萬聚財

除了名牌手袋，擺放夾萬可行嗎？

術家經驗印證，有夾萬基本是有錢人共同的風水習慣。每當你去有錢人的辦公室，你就會留意到，他們在西南角及西北角一定會放置夾萬。

夾萬是指表面會有一組數字，需要你按密碼的那一種才當真。

當年我曾到一位富豪家看風水，當時奇怪為何沒夾萬呢？這是沒可能的事啊！我就問他平時放錢的地方在哪裏呢？然後他就在書枱下按下一機關，原來西北角表面是一面牆，實際是一扇門，就彷如銀行內的一個庫房，還要手動啟動多一個機關，門終於打開，裏面全部是他上市公司的所有文件，加上黃金、名畫以及所有的幣值！

每人一定要投資買名牌手袋，可以擺放在利女主人的西南方。

大師拍攝玄學電影《致富者聯盟》教導觀眾如何利用夾萬布招財風水。

封住西北破財窗

有位小友說起最近損失了許多錢，我就問他，你家中的西北角是否有一排窗？他驚嚇我為何會知道，更說最近搬新屋，這個方位是一個露台。

這就說明了一個風水效應，西北方掌管男主人的財、西南方掌管女主人的財，你的住屋這方位是一排窗或是門口，你的錢必定會流走。所以，那位小友又炒輸股票，又被高利貸追數，大家就要小心自己的住屋是否有以上情況出現！

如有這種情況出現，補救方法是：不要打開西北或西南窗，更要掛上窗簾，然後在前方放置夾萬財箱。小友立即聽從跟着做，隨後收到來電有單大生意，你說是否很靈驗呢？

改運必先改心，行運必先行動！想發達、想聚財，馬上從放一個財箱開始！男放西北，女放西南！萬試萬靈！