李居明-巒頭學即學即用 家居暗藏聲煞危機｜李居明大師會客室

進入馬年馬月，即今年的火年火月，每天都下雨不停，雷電交加。其實，這背後大有玄機。下雨代表降溫有力，所以人人不要煩躁，反而要忍耐，自求多福。

在風水上要化解火毒，以二牛水碟最為有效，代表子丑相合，散熱有功，亦可以在身邊放一盤清水或四海龍王水，加些鹽，安忍水之功也，即能化解火毒的影響及降溫。每家每戶也應擺放，龍及牛的擺設物均能散熱。

沙聲是不吉卦象

近日小友發現一些大型或小型的場合，如講座及論壇上等，有主持或代言人上台主講時，他們的聲音有變異或有沙聲，是否會影響或阻礙當時所進行的活動及日後的發展呢？

術家曾參與盛會時，有主人家主講時突然聲音沙啞及患上感冒，乃不祥之兆，如當有此情況發生，建議千萬不要上台講話，即使是重要人物，因為此為非常不吉的事情，亦代表反加持力，不要被人知道你聲沙，不呈現此卦象，就能避免發生不吉的事情。

「新光當代戲劇節」壓軸好戲《粵劇特朗普5.0》版加入新劇情呈獻給廣大觀眾，全場笑聲不絕，令大家度過美好夜晚。大師公佈此劇6.0版將作羊年賀歲演出。

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門鐘走音是聲煞

小友提及如探訪一個家庭時，聽到門鐘的聲響有沙聲或走音，術家認為此為聲煞，很多時候可能門鐘只是無電，更換電池即可解決。

此外，家中的鋼琴走音，鋼琴代表琴瑟和諧，在中國古文化及風水玄學上，夫妻恩愛要琴瑟和諧，代表大家一同奏樂之意，非常幸福。「琴挑」的「琴」代表撫摸，「挑」則是能挑動對方的愛慕之情，尤其是對於夫婦間的性生活上或能否成功生育均屬相當重要一環。有時候子女學習鋼琴一段時間就不學習，鋼琴就此沒有用而荒廢了，為避免夫妻之間出問題，建議盡快找一個專業調音師幫你的鋼琴調音，調妥後則能「春風得意」。

家附近有墳場

又有另一提問，如果家的附近有墳場，怎麼辦呢？如你的睡房一望出窗外是有一個墳墓正正對着你，香港某一個山就是這樣，墳墓和你的視線是平行的，這就是不好的風水。

「辰戌丑未」即「四庫」或「四墓」，術家認為如果一個人的八字需要這些五行，是他的用神，這就是好的風水。或者是你的八字很寒凍的話，用神須要「未」及「戌」，你就會更喜愛這地方。但如果屋主是很怕鬼，就不建議居住，即使是你要的用神也不要居住吧。

無論如何，當一個家的窗外遠方看到墳場，或是有機會看到你不喜歡的東西或建築物，其實窗戶是可以將其封閉的，或是掛上窗簾遮擋而避免看到，能夠減少心理上的壓力。

以上的風水效應皆屬「巒頭」學，「巒頭」以眼看到而知道的風水常識，另一方面稱為「理氣」學，就要計算方位、飛星及年份等，通常是風水師才懂得的學問，故只能講多些有關大家在日常生活中能應用上的風水學問，及對所接觸的風水效應有所認知。