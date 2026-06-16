豪花$480元朗飛的將軍澳買餸？前AV女優浜崎真緒大讚連鎖凍肉店抵買 神回覆揭港日物價差異 !

在物價高昂的香港，跨區買餸，入手平價食材是不少精打細算的主婦日常。近日，已移居香港的前日本AV女優浜崎真緒，在Threads上分享自己在雨天特意花費$480，乘搭85折的士，來回元朗、將軍澳購買食材，並大讚將軍澳物價便宜。她與網民的互動更揭示了港日兩地物價不同認知，引起不少有趣討論。

前AV女優浜崎真緒花$480的士錢 元朗遠征將軍澳只為這家凍肉店？

浜崎真緒自引退後，近年轉型為打碟DJ，並將事業重心轉移至香港。年初，更正式獲發香港身分證，宣布定居元朗。近日她在Threads 個人專頁上分享了個人在港買菜的經歷。在帖文中，她寫道，當天天氣欠佳，為前往將軍澳選購心儀食材，不惜花費480元，乘座85折的士來回兩區。她在帖文中形容：「今天天氣不太好，一直下雨，元朗去到將軍澳買菜，可想而知。這裡有多便宜」。

她又上傳了一張在將軍澳區港鐵寶林站拍攝的照片，圖中她手持一個巨型購物袋，袋上印有凍肉店「營養豐」的字樣。據了解，「營養豐」是一間起家自元朗凍肉專門店，開業至今已16年，以嚴選各國食材聞名，主打即食急凍食材、歐美冰鮮水產及日本和牛、黑豚肉等高級食材，並標榜自設工場處理食材。

將軍澳「買餸平」? 街坊：難以認同

不過，帖文亦引來不少網民對她選擇跨區購物的疑惑，部分街坊對於將軍澳被標籤為「買餸平」表示震驚，難以認同；亦有網民認為「買餸嚟講元朗荃灣應該已經係全香港數一數二平，唔洗去到將軍澳咁遠」。

不過，亦有網民客觀分析指出，若以購買貴價外國食材計算，「將軍澳的確有機會平過元朗。」也有網民指出元朗大橋街市已有同一品牌凍肉店時，浜崎則強調：「將軍澳那家利(厲)害很多呢」。在回覆中她又特別晒出戰利品——一盒日本貴價雞蛋「蘭王」，她指元朗買要$50，將軍澳才$34

港日物價差異才是關鍵？

當被網民問及高昂的車程成本會否得不償失時，她更拋出神回覆：「這是體驗。不能算在成本」，並解釋道：「香港taxi比日本很便宜」。與此同時，她亦對本港的食材價格感嘆：「香港的普通肉比日本A5貴」，幾句簡短的回應，展現了她眼中的港日物價差異。

延伸閱讀：移港前AV女優浜崎真緒$40,000聘Threads小編！列明需具備「搶口」能力引熱議：只能是香港人賺了