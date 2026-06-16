港女住澳門酒店喜獲免費升級總統套房！按摩床/跑步機/卡拉OK房乜都有 網民：直接留喺酒店玩

旅客入住酒店時，有機會因預訂房型數量不足而被獲免費升級，不過被通知升級至「總統套房」亦可謂相當罕見。日前有港人在社交平台分享，早前入住澳門一間五星級酒店，豈料在登記時被告知「無晒房」，意外獲升級入住總統套房，參觀房間時更讓事主不禁高呼「大開眼界」：「成世女第一次住總統套房」。不少網民亦分享各自的酒店房間的升級經歷，不諱言：「唔落雨都要喺房玩啦。」詳情即看下文！

港女遊澳門入住五星級酒店 喜獲免費升級總統套房

日前有港人於Threads發文，感嘆「人生係咪開始行運」，原來她早前預訂入住澳門康萊德酒店一晚，至晚上約10時登記入住，獲職員告知「無晒房」，結果竟獲升級入住總統套房，直言「成世女第一次住總統套房」！

根據事主上載的圖片顯示，總統套房裝潢相當豪華，設施亦非常齊備，除了有8人飯桌、客廳及私人酒吧，浴室設有按摩池，還有私人跑步機、卡拉OK房、按摩床及按摩椅等設施，對此感嘆：「真係大開眼界」。

根據澳門康萊德酒店官方網頁顯示，酒店設有2種總統套房，分別為「大床總統套房」及「雙卧室總統套房」，惟兩款房型都難以於網上預訂，需透過酒店專線查詢房價。

住總統套房機會難逢 網民：有咩比總統套房更難玩得返？

不少網民都為樓主免費升級入住總統套房感到高興，直言此經歷機會難逢，「唔落雨都要喺房玩啦。出面有咩比總統套房更難玩得番呀」、「浸下個缸、坐下按摩椅、食下（吓）佢free snacks（免費零食）用下佢個Dyson咁」。有不少人亦留言分享自己入住酒店被升級的體驗，「年頭去住永利澳門，又係無啦啦upgrade咗俾我，係我人生住酒店最大間房」、「個沖涼房好多野玩」、「我都試過！！仲要有鐵塔景，又有免費飲品零食。」

文：TF

資料及圖片來源：sm1020wo_@threads、澳門康萊德酒店



