李居明-貓狗吉位公開 寵物健康風水秘訣｜李居明大師會客室

最近，我在《潮爆開運王》電台節目中，首度公開了十年來、超過五百集都未曾透露過的驚天大秘密，就是如何為家中的寵物看風水。

過去我們風水師勘察風水，都是為人擺風水，現在多了一個服務，服務對象就是毛孩，寵物也。事緣我有位好友搬入新居之後，他的愛貓便反覆生病，令他很擔心，他愁眉苦臉地來問我：「玄學上有甚麼方法能救救我的毛孩呢？」

貓咪忌「申」喜「亥」

首先，在玄學密碼中，貓等於寅木，也就是當作老虎。老虎最怕「申」，因為「寅申相沖」。所以，貓是不可以在家中的「申」位來睡覺和活動的，廿四山中的「申位」大約在西南偏西方。如果你的貓經常生病，請馬上用羅盤或指南針檢查，是否把貓砂盆或睡床放在那裏？若是，必須立刻移走！

那貓咪的吉位在哪裏呢？就是寅木的六合位，即「亥」（豬）位的方位最有利的，也就是東北方。今年東北方行四綠文昌星，只要把貓砂盆或食碗放在家中東北方，全年便平安無事。但要注意，明年東北行三碧、後年行二黑病符，也就是說2028年貓咪就要搬離東北方，找其他吉位安頓。逢五黃、二黑位都會招來病痛和麻煩。

由玄學大師李居明、江美儀及林寄韻聯合主持，深受聽眾愛戴的電台節目《潮爆開運王》，迎來啟播十周年暨第500集特大誌慶。大師表示希望節目繼續延續下去，幫助更多有需要的朋友。

只要掌握這套毛孩風水密碼，你的毛孩自然舒舒服服，健康無憂。

狗狗宜「東」避「南」

至於狗狗，今年全部都要安置在東方。因為狗是「戌」，「寅午戌」三合、「卯戌」六合，寅方、卯方即東方。但今年絕不能用正南方（午方），因今年南方坐落了五黃大凶煞！如果你家裏的狗最近經常生病，原因就是你把狗的食盆和睡床放到了正南方，才會生病。現在移走馬上見效。只要掌握這套毛孩風水密碼，你的毛孩自然舒舒服服，健康無憂。

由玄學大師李居明、江美儀及林寄韻聯合主持，深受聽眾愛戴的電台節目《潮爆開運王》，迎來啟播十周年暨第 500 集特大誌慶。大師表示希望節目繼續延續下去，幫助更多有需要的朋友。

毛孩往生後風水安奉

很多主人因為毛孩離世感到悲傷與不捨，會選擇將毛孩的骨灰留在家中。到底骨灰放家裏行不行？目前坊間有兩種做法，第一，為毛孩設靈位供奉，可隨時拜祭。九龍塘弘法山大師堂的馬頭觀音殿設「動物靈蓮座」，我們相信動物的靈魂會轉世，在佛堂聽經，更能助毛孩早登極樂，甚至轉世做人。有人把寵物骨灰轉化成骨灰晶石當飾物戴在身上，這點我是極不主張的，因為這種陰性磁場貼身佩戴，不利主人運勢！

如果非要放家裏不可，毛孩的骨灰盒到底該放哪裏？在風水學上，這是有秘訣的！東北方在玄學上被稱為「鬼門」，此地極陰，但同時也是最強的擋煞鎮宅位置。正如日本京都的東北方，當年天皇特別興建比叡山延曆寺來鎮壓冤靈。

因此，你可將大廳組合櫃分成「九宮格」，將毛孩的骨灰盒擺放在左下角，亦即是「東北角」。但切記，毛孩始終是動物，骨灰盒絕不能放得太高，加上毛孩生前習慣在地上活動，靈位放得太高容易令其受驚。安奉在左下角的東北方，是最理想的選擇。這些專業風水意見供大家參考。如何為先人骨灰龕選擇風水呢？請追看下期。