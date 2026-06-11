舊商場怪現象？網民訝異炮台山細場雲集平價單剪 1原因感慨：商場未來可能要靠呢啲

近年市面湧現各式各樣的單剪店，吸引不少港人光顧，貪其「快手」之餘，價錢亦比一般髮型屋便宜。最近，有網民在社交平台發文分享，指日前途經一個位於炮台山的小型商場，發現場內雲集多間平價單剪店，對此感到訝異，同時因1原因萬分感慨：「商場未來可能要靠呢啲」。詳情即看下文！

炮台山舊商場雲集多間平價單剪店 網民有感而發：商場未來可能靠呢啲

近日，有網民於社交平台發文，表示早前到炮台山的七海商業中心商場理髮，發現「呢個細細粒嘅商場」竟有至少7至8間單剪店，而且價錢非常相宜，「價錢平到笑得出，$38-$50就搞掂」，更笑言：「剪完頭感覺自己即刻靚仔咗三成」。

面對舊商場充斥單剪店的現象，樓主亦有感而發，認為現時AI（人工智能）「越嚟越勁」，有取代人類文書工作之勢，深感商場的未來「可能真係要靠呢啲」，唯有「一定要真人上手」的實體服務才能生存，「剪頭髮、修甲、按摩、食飯，始終仲係要靠人手同心機」。

單剪店泛濫致「內卷」 髮型師月入數萬風光不再

面對近年單剪店開到成行成市，有網民認為出現過度競爭，價錢才愈來愈便宜，「大埔區都開始有45蚊速剪，仲要有質素唔係求其剪」、「速剪不嬲$60~$40這個價位」，更有人表示深水埗區的單剪價錢更低，「深水埗，周圍20（元）-25（元）-30（元）」。有人認為，港人熱衷北上亦為業界帶來影響，「而家大鑊，啲人整頭都返深圳」；有網民則表示，以前的髮型師月入可達5至6萬元，不勝唏噓。

文：TF

資料及圖片來源：全港店舖執笠結業消息關注組@facebook



