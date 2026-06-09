浴室鏡子經常起霧？裝修師傅教做1步簡單解決 親解背後原因：「裝修前問一問就搞掂」

每次洗完熱水澡，浴室的鏡子總是起霧，長久累積下來甚至會形成水垢，難免讓人感到困擾。近日，有裝修師傅在社交平台發文，教做1步簡單解決鏡面起霧問題，同時解釋容易結霧的原因，即看下文了解詳情！

浴室鏡子經常起霧？裝修師傅親解背後原因

近日，有裝修師傅在Threads發文，指最近收到客人苦呻，稱已裝修入伙約半年，惟每次洗澡後浴室鏡子都會結滿白霧，「要等五分鐘先睇到樣」。對此，師傅指出問題在於客人沒有安裝浴室「專用鏡燈」。他進一步解釋，由於洗澡時會產生大量水蒸氣，而鏡面缺乏空氣對流，且溫度較低，因此水蒸氣會在鏡子表面凝結。但如果有安裝專用鏡前燈，則可以確保鏡面保持溫暖，防止水氣在上面凝結。師傅也提醒，下次裝修前可主動查詢，「大多數裝修公司唔會主動提，但我一定會提醒。」

教做1步簡單解決鏡子起霧

師傅更建議1簡單方法解決起霧問題，只要在洗澡前5分鐘開啟抽氣扇，洗澡後讓它繼續多開十分鐘，就能及時抽走浴室內的濕熱水氣，令鏡面起霧的情況因而減少。師傅亦提醒，在安裝抽氣扇時，應該盡量安裝在靠近鏡子的位置，「千祈唔好擺去廁所最入廁所隔離，位裝錯，濕氣排唔走，塊鏡永遠起霧。」

圖片及資料來源：Threads

文：Y