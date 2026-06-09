港鐵新德政！搵車卡唔駛再靠估 增設貼心標誌顯示車廂車門 乘客興奮：終於唔駛伸個頭出去睇

與朋友相約於港鐵車廂內會合時，總會通知現正身處車廂，但有時在車廂根本無法得知自己於哪一卡、哪一扇車門，只能說出個大概。最近，有乘客於Threads上分享，發現港鐵正着手解決乘客這個問題，增設貼心標誌顯示大家的所在車廂，令她相當興奮：「終於唔駛伸個頭出去睇」。

港鐵新德政！搵車卡唔駛再靠估 增設貼心標誌顯示車廂車門

有時匆匆忙忙趕上港鐵列車後，萬一想知道正身處的車廂與車門位置時，大多只能等待下一站到車外查看。早前，甚至有網民於網上求助，表示每次登上港鐵後，女朋友都會問他在哪一卡車，然而車廂內僅顯示車廂編號，好奇「點可以喺車廂搵自己咩門？」。最近，有乘客發現港鐵聆聽到大家的需求，着手解決這多年以來的問題，開始於車廂內增設貼心標誌，以顯示乘客所身處的車廂與車門，令她感到興奮：「終於唔駛伸個頭出去睇自己喺第幾卡」。

帖文引起網民關注，就連曾於網上求助的網民亦有回應，感謝港鐵的安排：「多謝港鐵回應我呢位小市民的聲音」，也有網民好奇為合不選擇於車廂內螢幕顯示車廂與車門資訊，「第一下諗住幾好，但點解唔落mon（螢幕）」、「本來可以加落個mon（螢幕）度嘅嘢」。有網友回應指出這種做法可能較為複雜，港鐵不同路線所使用的列車規格有異，「而且又唔係架架車mon（螢幕）嘅位置都一樣，每種車都要起個新template（模板）出嚟」，認為以貼紙表達簡單易明，「實際用嘅人力時間又少好多，仲要唔使驚故障」。

「迷失港鐵」搜尋器輸入編號即知對應車卡

如果正乘搭的列車尚未貼上標示貼紙的話，大家可以使用網民曾推介的「迷失港鐵」搜尋器，家只要輸入「車廂編號」即可知悉自己身處的車廂位置。以車廂編號為「M314」為例，只要輸入車廂編號，便可知道身處在屯馬綫車廂，如果是往屯門方向的話，對應車卡為「第3卡」，再輸入車門編號「U2」，即可顯示身處車廂為「3卡4門」。用家亦可按「調頭」鍵，即可了解「M314」在屯馬綫往烏溪沙方向為第6卡。用家又可選擇開啟「幕門貼紙」，並以WhatsApp或Telegram將相關資訊分享。

與此同時，有熟悉鐵路的網民留言解構港鐵車廂編號的編成原理，以屯馬綫為例，該路線有兩款車型，分別為「DPMHCMPD」或「DPMKCMPD」8卡車，情況「可能比較複雜」，而各卡都有其編號組成原理，D卡為駕駛室拖卡、P卡為集電弓動力卡、M卡為動力車卡、H卡及C卡為拖卡、K卡為動力車卡。以樓主的「M314」為例，則為第六卡，即是動力車卡。

文：RY

資料及圖片來源：Threads