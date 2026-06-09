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Apple WWDC26重點整理｜全新Siri AI喚醒AI代理體驗 iOS 27 5大新功能一文看清

生活百科
更新時間：05:56 2026-06-09 HKT
發佈時間：05:56 2026-06-09 HKT

Apple年度開發者大會WWD26揭幕，相信是Tim Cook以CEO最後一次主持的Keynote，在一句熟悉的「Good Morning」開場後，逐一介紹新一代iOS 27、iPadOS 27、watchOS 27、macOS Golden Gate等等，當中備受期待的是徹底改造的新版Siri AI，深度整合Google Gemin後終於喚醒，你可以同Siri暢所欲言，又或叫它分析螢幕內容，甚至跨電郵、訊息和照片提取個人資訊。從此跟iPhone正式進入自然對話的AI代理年代，再不會聽到「我唔係好清楚你講乜嘅」。

Apple WWDC26重點整理｜全新Siri AI喚醒AI代理體驗 iOS 27 5大新功能一文看清

iOS 27 5大新功能

有別去年iOS 26大玩Liquid Glass風格，iOS 27延續半透明介面設計，並可自訂液態玻璃效果，另系統運行更加流暢，開App、Load相及Airdrop速度都明顯快了不少，不過重點升級在於Apple Intelligence進入次世代，由Siri AI、相機App、相片App，以至捷徑App，統統體驗到AI變聰明好多！

 1. 全新Siri AI

等了2年，脫胎換骨的Siri AI終於登場，當你講Hey Siri或長按機側按鍵，就可以喚醒Siri AI，又或從動態島向下輕掃即可開始對話，而在全新Apple Intelligence驅動下，Siri AI從昔日語音助理，正式轉型為具備更強理解與執行能力的AI助理。以下是全新Siri AI的核心功能亮點：

即時回答問題：Siri AI可從網路獲取幾乎任何主題的最新資訊，並即時回答，如韓國女團何時會來本地演出，用戶可以將Siri的答案擴展成豐富的對話，並提出後續問題。

自然語言理解能力：即使說出指令時斷斷續續，期間或內容有改動，Siri亦能精準理解並執行。此外，在不方便說話的場合，也可打字給Siri，只要輕點螢幕底部，就能直接輸入文字指令。

個人情境理解：Siri現在能夠存取並理解你手機內的個人資訊，包括訊息、郵件、相片等。你可以直接講「幫我搵上次去日本時拍的照片」、「朋友上個禮拜推薦畀我的餐廳叫甚麼名字」、「找出我明天航班的登機資訊」Siri會自動找出對應資訊，而不需要你自己去翻查相關記錄。

螢幕內容感知：Siri現在識得分析螢幕內容，當你正在瀏覽網頁、訊息或郵件時，可以直接針對畫面上的內容下指令，如朋友在訊息傳了一個新地址給你，你只要喚醒Siri並說「把這個地址加到他的聯絡人資料中」，Siri 就會自動擷取畫面上的地址並完成操作。

跨App深度操作：Siri不再只能執行單一 App內的簡單指令，而是能夠串聯多個App完成複雜工作流程。在相簿找出某人相片後，可以吩咐Siri把這張相片加入共享家庭相簿，整個過程完全不用打開相片App，Siri會在背景自動替你完成。

Siri AI獨立App：Siri AI還有一個專屬App，方便用戶在iPhone、iPad等裝置翻看對話記錄，又或延伸對話。

2. 相機App新增Siri模式

原本iPhone 16/17系列需要透過相機控制鍵或動作鍵啟動的Visual Intelligence，在iOS 27中被直接變成相機App的Siri模式。切換後，快門鍵會變成Apple Intelligence按鍵。

  • 營養追蹤：拍下食品裝的營養標籤，就能自動把熱量、蛋白質等數據記錄到《健康》App。
  • 卡片辨識：Scan一下卡片，自動把電話、地址填入《通訊錄》。

3. 相片AI新增擴圖及重構

在《相片》App的AI編輯工具，除了原有的清除功能，新增Extend（擴圖）及Reframe（重新構圖）。

  • Extend：即生成式擴圖，想把相片畫面往擴展，AI會自動生成、填補原本沒拍到的內容，讓畫面看起來更完整。
  • Reframe：主要應用於「空間照片」，拍攝完成後能夠重新調整視角，提升後製彈性。

4. 自然語言生成「捷徑」

捷徑App（Shortcuts）長久以來因門檻較高，讓不少人聯想到「寫程式」。iOS 27將大幅跨越這個門檻，現在只要用自然語言（一般說話方式），描述你想達成的自動化程序，AI就能一步到位串連好複雜的捷徑動作。此外，鎖定畫面也會整合AI生成式桌布，只要輸入關鍵字就能擁有獨一無二的背景。

5. 全新兒童安全功能

Apple將會推出一系列全新的家長控制及兒童安全功能，簡化裝置設定流程、賦予家長對內容及「螢幕使用時間」更精細的控制權，以及擴展媒體警告的範圍。

  • 引導式兒童帳戶： 全新「設定助理」允許家長預先載入一組經過挑選的「必備」應用程式，並提供在日後逐步批准更多應用程式的選項。13歲以下的兒童仍必須使用兒童帳戶。
  • 要求瀏覽權限：擴展目前App Store上的「購買前詢問（Ask to Buy）」機制。現在規定兒童在iPhone、iPad及Mac的Safari瀏覽新網站前，必須先徵求家長同意。
  • 擴展內容封鎖： 現有通訊安全功能會在訊息及FaceTime模糊裸露影像；未來更新後，系統將主動介入，偵測並封鎖分享圖片或影片中的血腥或暴力內容。
  • 聯絡人審批：家長可要求子女在使用「訊息」、FaceTime 或「電話」應用程式與任何新聯絡人聯繫前，必須先獲得批准。
  • 時間分配： 家長可根據應用程式類別設定特定的時間限制，而無須逐一管理各個應用程式。

iOS 27支援型號

  • iPhone 17系列
  • iPhone 16系列
  • iPhone 15系列
  • iPhone 14系列
  • iPhone 13系列
  • iPhone 12系列
  • iPhone 11系列
  • iPhone SE（第2，3代）

 

文：B1807

圖：Apple

 

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