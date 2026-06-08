李居明-突破絕境銀杏樹 頑強之下現希望｜李居明大師會客室

很多讀者因應我上一期談及梁朝偉的電影，希望我能夠再多講一些關於那棵銀杏樹的淵源和典故。其實，銀杏樹最重要的一種觀點，便是象徵「頑強之下的希望」。

這個淵源可追溯至二戰時期，當日本廣島與長崎遭原子彈轟炸後，科學家曾斷言該地75年內將寸草不生。然而，令人意外的是，在廢墟中竟有一棵銀杏樹在第二年春天奇蹟般長出了新枝，震驚全日本，為當時絕望的人民帶來希望。因此，全國大量培植和栽種。每逢秋天到日本賞紅葉，滿地鋪滿金黃色的地毯，便是銀杏葉！因此在日本，銀杏葉被寓為吉祥圖騰。它不僅是代表長壽的祝福，也被視為無懼輻射與惡劣環境之中依然傲立的象徵。在這末世九運，人人都要有銀杏精神，長壽而傲立！

銀杏與恐龍同壽

每逢秋天造訪日本，我必定到東京大學走一走，道路兩邊的銀杏樹全部變成金黃色，而當樹葉跌落地上時，滿地金黃色，這個景象令人神迷。銀杏樹來頭不小，在恐龍時代已有銀杏樹的存在，生長在地球最少有二億年。被稱為植物界的「千年活化石」。其葉似鴨掌，在宋代受皇帝青睞，因其果實潔白如銀而賜名為「銀杏」。最古老的銀杏樹在中國貴州，樹齡有三千年，有抗寒、抗旱及不怕輻射之奇能。

之所以叫做「銀」，是因為白果剝去硬殼的外皮後，放入水中是會顯現出一層銀色光澤。這讓我想起中國東北的「五常米」，是目前中國領導層才有機會吃到的頂級大米。當煲煮之後米飯表面會泛銀光。甚至有人說在陽光之下會有七色光。在我認知中唯有銀杏和五常米，能顯現如此尊貴且神聖的靈氣。

銀杏不僅是代表長壽的祝福，也被視為無懼輻射與惡劣環境之中依然傲立的象徵。

多年前，我在日本偶遇一件很珍貴的陶瓷茶盞，內裡燒製了一片銀杏葉，我一直珍藏到現在。

雌性銀杏的特性

《寂靜的朋友》的主角，那棵雌性銀杏樹有幾個自然特性。首先，只有雌性銀杏樹才會孕育出銀杏的果實。當熟透的白果跌落地上、被路人踐踏或車輪輾碎時，外皮便會衍生出一股獨特的強烈味道，好似人類的嘔吐物。因此，東京大學道路兩邊的種植的全是雄性銀杏樹。雄性銀杏樹是不會結果的。

其次，雌性銀杏要結出種子，就必須要靠風力傳遞，將雄性銀杏樹的花粉帶到雌性胚珠之中，直至秋雨滋潤與受精之後，生命密碼方能啟動，最終發育為俗稱白果的種子。

銀杏是精神圖騰

銀杏樹的種種奇蹟，是在提醒我們，在這個天災人禍頻仍的世代，銀杏已然成為一種精神圖騰，支持我們在惡劣的末世中，依然堅忍地發光發熱。

《寂靜的朋友》在赤馬紅羊劫之際，於香港作全世界首映，是對香港極大的靈性加持，以銀杏精神勉勵港人，在九運的大變局中，香港人應該以最堅忍、最忍耐的心態傲然自立，屹立不倒，在逆境中長出堅韌的銀杏青苗，散發全新的港運魅力。

很可惜，此片蘊含如此深邃的靈性價值，卻未獲廣泛推廣和討論。科學的發展未能為人類帶來真正的解脫，無法疏解人的痛苦。惟有提升人的靈性，方能真正改進命運、提升智慧。特別是那些終日營營役役、缺乏靈性修持的眾生更應看此片。全香港的神學和玄學人士都應該來看，作為他們自身研究與修行最活生生的教科書。我希望未來此片能夠巡迴放映，此時，梁朝偉就化身一位「靈性大使」，他的出現就是代表着愛與包容，以及靈性覺醒的重要指引。