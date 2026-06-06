李居明-梁朝偉新戲全裸 《寂靜的朋友》深層智慧｜李居明大師會客室

最近，影帝梁朝偉在電影《寂靜的朋友》中挑戰了全裸鏡頭。很多人不知道如何去評論。佛經有云，人若能返樸歸真，回到母胎，放下語言的約束，便能擁有嬰兒的靈性，探觀宇宙有另一個次元的平行世界。這正是這部電影想表達的訊息！對於習慣文字語言，不懂感知靈性的眾生而言，這部電影確是看得人一頭霧水！但如略為解讀，可提升大家欣賞電影的水平。

梁能演出這部極具哲理甚至神學境界的電影，他的一生不枉了。這種電影是永恆的、是深邃的藝術及宗教開示錄。因此，任何年代都可以看！是永恆發光的電影！能拍得這種高層次的電影，梁朝偉亦是對自己影藝生命的一種致敬吧！

三段直入主題的戲

可惜沒有適當的導讀，令很多應來看的觀眾錯失良機。我覺得此片和其他戲不同之處是應有劇透！解構此片令一般觀眾才有路可循而進入，方能更欣賞及獲得啟蒙。

有關梁朝偉三段最直入主題重要的戲。其一，是實驗室測試出嬰孩比成年人具更敏銳的靈性認知能力。其二，為何梁會在銀杏樹下嘔吐，這是呼應雌性銀杏樹的果實皮掉在地上踩爛後有股像嘔吐物的味道。

其三，當女科學提供雄性銀杏樹花粉給梁，導演安排她有女兒已暗示這棵樹的傳宗接代可以成功。直至一場大雨，是暗喻男女交合、繁衍生命的津液，表達雌樹受精，孕育生命，新生命赤身裸體來到這個世界，故梁必須為全裸，是劇情需要。但為何要梁轉身見到性器，這正是表達雌雄生命體的融合達至高潮和圓滿，人與樹木的靈性交融。男女交合不是污穢，而是清淨，這是宇宙繁衍生命、生生不息的自然法則。這部電影的藝術價值值得我們肯定！感謝導演和梁朝偉及發行公司。賣不賣座根本非製作者的初心和意圖。何必介意！

影帝梁朝偉在電影《寂靜的朋友》中挑戰了全裸鏡頭 。

人若能返樸歸真，回到母胎，放下語言的約束，便能擁有嬰兒的靈性，這正是這部電影想表達的訊息！

開墾靈性生命大智慧

通過此片，人能明白宇宙大同大愛、六大無礙常瑜伽於世間萬象。以前，我每天上班經過花園的大樹都沒甚理會，但看了梁朝偉的新戲，我竟駐足而觀，感到樹木都活起來，我不禁莊嚴地向大樹群叫了一聲：早晨！

跟着，我心中感到整個宇宙都活起來，甚至感到世間的器界均陪伴及注視着我。這戲真神了！倘若你平日有冥想打坐、修持宗教、唸誦真言，這部電影是本教課書。這部電影是拍給真正懂得「靈性」之人看的。我懇請香港的神學界、玄學界人仕來看這套戲，提升一下自身的修為，從中頓悟「靈性開懇」才是此界別的真正肝心。這部電影的藝術價值值得我們肯定。下期請追看「銀杏樹的非凡意義」。

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