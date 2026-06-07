貼掛鉤油漆容易剝落？油漆品牌親解牆身承重迷思 強調1點比面漆更重要：髹咗7、8年無甩過

不少人都會在家中牆壁安裝無痕掛鉤，希望嘗加收納空間，懸掛裝飾品或日常雜物。不過，每次在移除時，稍一不留神或會連同牆身油漆一併剝落，留下突兀的痕跡。最近，本地油漆品牌在社交平台親解牆面油漆承重的迷思，強調做好一步是關鍵，即使大力撕下掛鉤牆身亦不會掉漆，「髹咗7、8年無甩過。」即看下文了解詳情。

貼掛鉤油漆容易剝落？油漆品牌親解牆身承重迷思

無痕掛鉤是家居收納的好幫手，惟移除不當時容易導致油漆剝落。近日，本地油漆品牌「駱駝漆」在Threads發文，表示不時都會收到客人查詢，「問用咩（掛鉤）掛牆唔會甩」。為此，品牌決定發文親解牆面油漆的承重迷思。

品牌解釋，乳膠漆其實就是一層附著在牆體表面的漆膜。舉例來說，市面上有掛鉤標榜承重10公斤，但這並不代表漆膜本身也能承重10公斤。如果牆面本身質量欠佳或出現老化，乳膠漆與底灰早已開始鬆動的話，此時再貼上掛鉤並掛上重物，就會容易導致漆膜脫落。

強調1點比面漆更重要：髹咗7、8年無甩過

品牌同時上載影片，即使大力撕下掛鉤也完全不傷牆面，「片中個魔術貼膠紙，係買掛飾送，無牌子。你見佢黐得好實，但撕完落嚟完全無甩過油漆。」品牌隨後解釋，因為牆壁在塗刷乳膠漆前，有先塗上一層底漆，不但能防止底灰鬆散脫落，更能為面漆提供附著力，並強調底漆比面漆更加關鍵，「呢幅牆其實已經髹咗7、8年，底漆有超強黏力就好似雙面膠咁，阻隔水氣，同時捉實底灰同面漆。喺上面撕走貼紙，自然無咁大機會搣走埋啲油漆。」

圖片及資料來源：Threads@camelhongkong

文：Y