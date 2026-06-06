台旅客遊港震驚港人時薪低？慨嘆難負擔$70叉燒飯 港網民反駁：香港洗碗收入比台灣文職高

每個國家或地區的生活水平不同，為了保障市民生活，部分國家及地區均立法設有每小時最低工資。有台灣旅客早前來港時，對香港法定最低時薪為港幣$43.1感到震驚，因換算後約為台幣170元，比台灣法定最低工資台幣196元更低，又慨嘆港人薪金難以負擔索價$70的叉燒飯。惟不少港人反駁樓主，指出香港洗碗工的收入，隨時比台灣文職還要高。

台旅客遊港震驚港人時薪低？慨嘆難負擔$70叉燒飯

法定最低工資是設定工資下限，以保障基層僱員。今年5月初，本港每小時最低工資由$42.1上調至$43.1。近日，有台灣旅客隨公司員工旅行團來港旅遊，走在街頭時留意到告示，指僱主要遵從最低時薪，否則會受罰。告示列明香港最低時薪為$43.1，換算後約台幣170元，感嘆以此薪資水平，甚至難以負擔香港一份索價約$70（約台幣280元）的叉燒飯。他又分享，其公司兼職員工時薪為台幣200元，而台北車站附近的叉燒飯大約台幣150元，對港人「時薪不到170，一餐卻要花280」的情況感到奇怪，直言外出旅遊令他「有辦法開眼界」。

港網民反駁：香港洗碗收入比台灣文職高

帖文引起網民熱議，不少港人認為樓主目光短淺，認為政府雖設有法定最低工資，惟並不代表僱主以最低工資招聘人手，更分享本地招聘廣告，指香港洗碗工及清潔工作時薪約$65，換算後約台幣261元，比樓主公司的兼職員工時薪還要高，「香港連洗碗都比台灣文職人工高」。翻查香港月薪收入中位數約$21,200，反觀台灣台幣39,133元（約$9,728），顯示兩地薪資水平仍有顯著差距。

此外，有網民認為樓主「用台灣眼界看香港」，解釋香港不會用最低時薪請人，「但台灣普遍用最低時薪請人」，反指樓主公司的兼職員工的時薪僅比台灣法定最低時薪（台幣196元）多出4塊錢，「你竟還很自豪地說貴公司用台幣200請人？」。至於樓主提到的$70叉燒飯，網民解釋此為遊客區定價，「一般市民吃燒味飯在住家附近，價錢差不多$35以下就有雙拼飯，單拉再便宜幾蚊」、「正常外帶叉燒飯大概$25至$40，堂內用就$40、$50，有名氣的$60+」、「其實一份叉燒飯在住宅區只需$30，即台幣120元」。

香港最低工資採「一年一檢」

​由今年5月1日起，香港法定最低工資水平由每小時$42.1調升至$43.1。根據《最低工資條例》，僱員不論是月薪、日薪、時薪、件薪、長工、臨時工、全職或兼職等，也不論是否按《僱傭條例》的連續性合約受僱，均受法定最低工資的保障。法定最低工資不適用於留宿家庭傭工（不論他們的性別、種族及國籍）、《最低工資條例》訂明的實習學員和工作經驗學員，以及《僱傭條例》不適用的人士。

殘疾僱員同樣受法定最低工資的保障。《最低工資條例》提供特別安排，讓殘疾僱員選擇進行生產能力的評估，釐定他們應獲得不低於法定最低工資的薪酬，或收取按生產能力釐定的工資。選擇特別安排的殘疾僱員，其僱主須支付不低於按新法定最低工資水平和評定的生產能力水平計算的工資。最低工資委會員實行「一年一檢」，政府預期下一個法定最低工資水平將於2027年5月1日生效。

文:RY

資料及圖片來源:Threads、香港統計處