體感瞬降7℃！DONKI熱賣涼感內衣 極速降溫+永久消臭成夏天救星

香港的夏天高溫逐年提早，不少市民在每日出門前，都在為如何穿得通爽舒適而煩惱。近日，有日本網民在DON DON DONKI發現一款備受好評的隱藏版消暑產品——涼感內衣系列。該款產品憑藉優異的物理降溫與隔熱表現，再配合親民的價格，迅速成為大汗人士在炎夏中的消暑好物。

日本DONKI熱賣涼感內衣 體感極速降7℃+永久消臭

DON DON DONKI「冷えとろ」涼感內衣主打極致的清涼體驗與物理隔熱效果，布料特別採用輕薄透氣的尼龍材質，具備出色的冷感與隔熱性能。根據官方數據顯示，穿上該款內衣後，體感溫度可降低達7℃，能有效阻隔外部環境傳導的熱力，同時還兼具阻擋UV紫外線的功能。即使在高溫烈日下進行戶外活動，內衣依然能協助身體維持長效的冰涼與舒適。

永久消臭技術 告別尷尬汗味

針對夏天最令人困擾的汗臭與異味問題，這款涼感內衣還加入了永久性消臭技術，可有效抑制細菌滋生，並在流汗後持續分解異味，幫助穿著者維持整天的乾爽，徹底擺脫尷尬的酸臭汗味。為了進一步提升防護效果，內衣的腋下區域更特別採用了雙層吸汗布料設計，能迅速吸收多餘汗水，防止汗漬外露於外衣上。

目前，DONKI已推出多款男女裝剪裁涼感內衣，包括V領與圓領設計的背心、短袖上衣、長褲以及內褲等，能彈性配搭不同的日常穿搭。在顏色配置上，除了經典的黑色、白色與灰色之外，更備有深藍色可供選擇，滿足消費者在不同場合的搭配需求。

資料來源：DON DON DONKI