拜山膠花頻頻不翼而飛？殯儀業人士引墳場通告 揭失蹤真相 原來是一場美麗誤會

每逢掃墓祭祖，不少市民基於耐用及經濟考量，傾向選購價格相宜且可長期擺放的塑膠人造花來供奉先人。然而，許多家屬在下次前往墳場或骨灰龕場拜祭時，經常發現先前放置的膠花消失無蹤。不過，近日就有行內人分享一張墳場通告，當中就解釋了膠花源於一場美麗誤會。

殯儀從業員分享通告 拆解膠花消失原因

每逢掃墓祭祖，不少市民基於耐用及經濟考量，傾向選購價格相宜且可長期擺放的塑膠人造花來供奉先人。

許多家屬在下次前往墳場或骨灰龕場拜祭時，經常發現先前放置的膠花消失無蹤。（劇照非當事人)

近日，殯儀業社交媒體專頁「肥仔殯儀手記」上載了一張來自香港華人基督教聯會華人基督教墳場（香港）的官方通告，為大眾解開了這個長久以來的謎團。該通告解釋，由於骨灰庫大樓位處「當風地帶」，強烈的陣風容易將插花裝置上的膠花吹走。

近日，殯儀業社交媒體專頁「肥仔殯儀手記」上載了一張來自香港華人基督教聯會華人基督教墳場（香港）的官方通告，為大眾解開了這個長久以來的謎團。該通告解釋，由於骨灰庫大樓位處「當風地帶」，強烈的陣風容易將插花裝置上的膠花吹走，導致家屬誤以為物品失竊，實質上僅是一場由天氣引起的誤會。為妥善處理被風吹落的膠花，該墳場特別設立了「膠花暫存箱」，方便掃墓人士尋回遺失的祭品。

網民籲不必在意：一切皆天意，隨風而去吧

這張通告在網上曝光後，網民亦紛紛留下見解。發文的殯儀從業員「肥仔殯儀手記」就著通告亦表示，尋回失物其實相當依賴大眾的公德心「膠花無識認，一切只講個信字！」

有曾於靈灰安置所工作的網民表示，過往不時接獲家屬投訴人造花被偷，認為這項通告能有效向家屬釐清真相，釋除疑慮。此外，

部分網民則對此抱持豁達態度，認為「一切皆天意，隨風而去吧」，呼籲大眾對於祭品被吹走一事不必過於執著，又有人反問「幾蚊雞冇人貪啩？」，認為這類低價值的物品根本不具備被蓄意盜竊的誘因。最後，更有網民以一句「Recycling is good, stealing is not.」作結，提醒大家若能善用暫存箱回收尋回膠花固然符合環保原則，但也呼籲掃墓人士切勿藉機將他人的祭品據為己有。

資料來源：肥仔殯儀手記

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