Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

拜山膠花頻頻不翼而飛？殯儀業人士引墳場通告 揭失蹤真相 原來是一場美麗誤會

生活百科
更新時間：17:06 2026-06-03 HKT
發佈時間：17:06 2026-06-03 HKT

每逢掃墓祭祖，不少市民基於耐用及經濟考量，傾向選購價格相宜且可長期擺放的塑膠人造花來供奉先人。然而，許多家屬在下次前往墳場或骨灰龕場拜祭時，經常發現先前放置的膠花消失無蹤。不過，近日就有行內人分享一張墳場通告，當中就解釋了膠花源於一場美麗誤會。

殯儀從業員分享通告 拆解膠花消失原因

每逢掃墓祭祖，不少市民基於耐用及經濟考量，傾向選購價格相宜且可長期擺放的塑膠人造花來供奉先人。
每逢掃墓祭祖，不少市民基於耐用及經濟考量，傾向選購價格相宜且可長期擺放的塑膠人造花來供奉先人。
許多家屬在下次前往墳場或骨灰龕場拜祭時，經常發現先前放置的膠花消失無蹤。（劇照非當事人)
許多家屬在下次前往墳場或骨灰龕場拜祭時，經常發現先前放置的膠花消失無蹤。（劇照非當事人)
近日，殯儀業社交媒體專頁「肥仔殯儀手記」上載了一張來自香港華人基督教聯會華人基督教墳場（香港）的官方通告，為大眾解開了這個長久以來的謎團。該通告解釋，由於骨灰庫大樓位處「當風地帶」，強烈的陣風容易將插花裝置上的膠花吹走。
近日，殯儀業社交媒體專頁「肥仔殯儀手記」上載了一張來自香港華人基督教聯會華人基督教墳場（香港）的官方通告，為大眾解開了這個長久以來的謎團。該通告解釋，由於骨灰庫大樓位處「當風地帶」，強烈的陣風容易將插花裝置上的膠花吹走。

近日，殯儀業社交媒體專頁「肥仔殯儀手記」上載了一張來自香港華人基督教聯會華人基督教墳場（香港）的官方通告，為大眾解開了這個長久以來的謎團。該通告解釋，由於骨灰庫大樓位處「當風地帶」，強烈的陣風容易將插花裝置上的膠花吹走，導致家屬誤以為物品失竊，實質上僅是一場由天氣引起的誤會。為妥善處理被風吹落的膠花，該墳場特別設立了「膠花暫存箱」，方便掃墓人士尋回遺失的祭品。

網民籲不必在意：一切皆天意，隨風而去吧

這張通告在網上曝光後，網民亦紛紛留下見解。發文的殯儀從業員「肥仔殯儀手記」就著通告亦表示，尋回失物其實相當依賴大眾的公德心「膠花無識認，一切只講個信字！」

有曾於靈灰安置所工作的網民表示，過往不時接獲家屬投訴人造花被偷，認為這項通告能有效向家屬釐清真相，釋除疑慮。此外，

部分網民則對此抱持豁達態度，認為「一切皆天意，隨風而去吧」，呼籲大眾對於祭品被吹走一事不必過於執著，又有人反問「幾蚊雞冇人貪啩？」，認為這類低價值的物品根本不具備被蓄意盜竊的誘因。最後，更有網民以一句「Recycling is good, stealing is not.」作結，提醒大家若能善用暫存箱回收尋回膠花固然符合環保原則，但也呼籲掃墓人士切勿藉機將他人的祭品據為己有。

資料來源：肥仔殯儀手記

延伸閱讀：清明回鄉拜山獲祖先庇佑？ 買六合彩電腦飛中三獎贏7萬元 幸運兒曬獎金爆幸運投注站地點｜Juicy叮

 

最Hit
00:50
鍾景輝於睡夢中離世享年89歲  姪兒沉痛宣佈消息  著手處理King Sir身後事：感謝一直關心陪伴
影視圈
4小時前
101歲羅艷卿坐輪椅現身：跌跛腳少出街 爆生活日常最愛「車大炮」打麻雀常「走雞」
05:57
101歲羅艷卿坐輪椅現身：跌跛腳少出街 爆生活日常最愛「車大炮」打麻雀常「走雞」
影視圈
10小時前
Save Lily涉事男女被捕前最後身影曝光 網民直擊長沙灣行蹤 奇特「遮尖」朝天、嬰兒狀況惹熱議｜Juicy叮
Save Lily涉事男女被捕前最後身影曝光 網民直擊長沙灣行蹤 奇特「遮尖」朝天、嬰兒狀況惹熱議｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
鍾景輝離世丨去年現身西貢「最後露面照」曝光 坐輪椅望海明顯消瘦 疑於護老院慶生思路仍清晰
鍾景輝離世丨去年現身西貢「最後露面照」曝光 坐輪椅望海明顯消瘦 疑於護老院慶生思路仍清晰
影視圈
4小時前
置業是不少人的畢生夢想。中新社
男子買34樓住宅13年未收樓 開發商：只准建32層
即時中國
5小時前
Save Lily｜鄰居指Danny母懷孕時「好大個肚」會打招呼為人「幾好」
Save Lily｜鄰居指Danny母懷孕時「好大個肚」會打招呼為人「幾好」
突發
4小時前
半年結臨近 滙豐「參戰」上調定存息 星展4及6個月期達3厘
半年結臨近 滙豐「參戰」上調定存息 星展4及6個月期達3厘
投資理財
7小時前
18歲DSE生霸氣宣布做保安 豪言「行少50年彎路」 被嘲浪費青春一句話神反擊 網民讚人間清醒｜Juicy叮
18歲DSE生霸氣宣布做保安 豪言「行少50年彎路」 被嘲浪費青春一句話神反擊 網民讚人間清醒｜Juicy叮
時事熱話
2026-06-02 11:07 HKT
公務員長糧︱領取人數逐年遞增 上年度開支逾500億、五年間升近兩成 明年逼近17萬人咬長糧
公務員長糧︱領取人數逐年遞增 上年度開支逾500億、五年間升近兩成 明年逼近17萬人咬長糧
政情
5小時前
月入5萬港女寧租住深圳北 無懼3小時通勤 最開心「一出關口似放假」｜租盤Million
月入5萬港女寧租住深圳北 無懼3小時通勤 最開心「一出關口似放假」｜租盤Million
樓市動向
11小時前