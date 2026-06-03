佐敦半新樓單位放租引熱議！連800呎開揚大平台 過來人3點勸退：快樂唔會維持好耐！

在香港寸金尺土的環境下，人們都希望擁有一個「安樂窩」，如能配備私人戶外空間更是不少人的夢想。近日，有地產代理在社交平台分享一個位於佐敦的租盤，雖然該單位的室內實用面積僅得230呎，但卻連帶一個800呎的巨型平台，更以「市區做農夫不是夢」作招徠。惟帖文隨即引來大批網民及「過來人」勸退，更列出3大「中伏位」，直言「快樂唔會維持好耐！」

佐敦230呎開放式單位連800呎巨型平台 月租近$1.6萬惹熱議

有地產代理在社交平台公開一個位於佐敦的租盤，稱位於區內一幢樓齡約16年的大廈，屬於開放式間隔，實用面積只有約230呎，但其最大賣點是附設一個面積達800呎的巨型平台，近千呎空間每月租金為$15,800，表明「還價即成」，並以「喺市區做農夫不是夢」，希望吸引希望有獨立戶外空間的租客。

過來人列3大中伏位慨嘆：快樂唔會維持好耐！

雖然巨型平台看似吸引，但帖文一出，隨即惹來大批網民瘋狂「潑冷水」，有網民表示以僅230呎的「納米」單位而言，每月索價近15,800元實屬偏高，「230呎正常住仲要$15800，真係貴」；也有不少擔心位於中低層的平台會受到高空擲物滋擾，「5秒一枝煙頭」、「煙頭，隔夜飯，屎尿，避孕套......免費附送」、「掃垃圾掃到人都癲」，甚至形容是「空中飛人降落點」。

有曾租住同類單位的「過來人」留言，並列出3大中伏位，稱租住這類單位隨時花錢買難受：「信我，你嘅快樂唔會維持好耐！」其中包括網民提到的「高空擲物」問題，形容「煙頭雀屎平台鋪塵走唔甩，要同佢哋共存」；如果是愛清潔的住戶，經常需要為平台進行清潔，「你會掃餐死抹餐死；如果你唔愛清潔，你會好過少少嘅」；以及有機會需要定期掃地，「附近冇大樹就好啲，唔使keep住掃樹葉」。

來源：Threads

文：LW