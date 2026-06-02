商場食肆堂食位長者「打躉」問題引熱議 網民諷「阻人做生意特別涼爽」遭反擊：人哋舖頭都未出聲

繼早前有茶飲店對未有光顧而長期佔用座位的客人採取特別措施，引起網民熱烈討論後，最近再有網民在社交平台上載照片，稱九龍灣一個商場內長期有人在未有光顧的情況下，在商場食肆的堂食座位休息，形容「阻人做生意特別涼爽」，惟有網民認為「人哋舖頭都未出聲」，



長者商場食肆堂食位「打躉」問題引熱議 網民諷：「阻人做生意特別涼爽」

早前，有網民於社交平台發文，稱有不少長者因夏季天氣炎熱，長期在商場食肆堂食位置「打躉」，或會阻礙商戶營業，「夏天，喺商場阻住人哋做生意特別涼爽」。據帖文附上的相片所見，涉事位置為九龍灣淘大商場的華御結，有不少街坊及年長者坐在堂食區域內，惟桌上未見有擺放華御結的產品。

對於樓主的質疑，有網民坦言「有時買飯團想坐低食都冇位，好心坐還坐，唔好坐埋啲食飯位置」；也有網民不認同樓主意見，直言原因出於本地商場的公共空間少，而且部分商場地契列而提供公共空間，「地契列明商場要提供公共空間」、「商場唔俾櫈人坐先抵得被批評」、「人哋舖頭都未出聲，你出咩聲姐（啫）」、「香港商場已經少地方坐，有位比人坐有咩唔岩？」此外，有網民提到店方特別在該分店設有堂食位置，正是知道區內長者需要休息的空間，「因為華御結日本🇯🇵老細佢特登喺淘大整依一個地方就係俾老人家坐」。

《星島頭條》記者就事件向華御結查詢有關事宜，惟至截稿未有回覆，

香港部分商場地契列明 需提供特定公共空間

據地政總署相關文件指出，香港的部分商場地契中，有列明需要提供特定的公共空間（或公眾設施）供大眾使用，惟某些設施除外，例如土地契約指定的公眾收費停車場或戶外食肆座位；以及就時代廣場的個案，根據公用契約，有關人士使用有關範圍作臨時展覽及陳列用途，所需繳付的費用。

而屋宇署方面亦有就「私人物業範圍內撥出供公眾使用的地方」提供官方名冊，列出全港18區需按地契條款，向公眾提供休憩空間或公眾設施的私人物業（包括商場、寫字樓及住宅平台）。

文：TF

資料及圖片來源：Threads、華御結、地政總署、屋宇署