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應屆DSE考生遭父母斷零用錢！搵工失敗求助「有冇工請人」 過來人暖心分享：捱過呢段時間就得！

生活百科
更新時間：11:30 2026-05-31 HKT
發佈時間：11:30 2026-05-31 HKT

中學文憑試（DSE）剛剛結束，不少應屆考生紛紛鬆一口氣，盡情享受試後的悠閒時光。然而，卻有考生需要提早面對生活壓力，自力更生。近日，有應屆DSE考生在社交平台發文，指剛滿18歲就被父母「Cut零用錢」，並要求她自力更生。由於應徵多份兼職均告失敗，事主無奈在網上求助，「請問有冇part time請人，女仔肯學肯做」。帖文引來網民熱議，更有「過來人」現身分享自身經歷，暖心鼓勵「捱得過呢段時間，會發覺自己真係好堅強！」即看下文了解詳情。

應屆DSE考生遭父母斷零用錢！搵工失敗網上求助：「有冇工請人」

近日，有應屆DSE考生在Threads發文，指剛滿18歲就被父母要求自力更生，「拎咗成人身分證要自力更生」，而且不會再向提供零用錢。為此，事主四處尋找兼職，並嘗試應徵多間連鎖便利店及快餐店，「老麥（麥當勞）、711、OK呢啲都申請了，話等通知但都冇回覆，連老麥都唔要。」她亦到不少餐廳應徵，惟僱主一聽到她是應屆考生，便表示不作考慮，無奈之下只能上網發文求助：「請問有冇part time請人，女仔肯學肯做。」

過來人暖心分享：捱過呢段時間就得！

帖文引起網民熱議，有「過來人」現身留言鼓勵樓主。該網民表示當年遇到與事主同樣情況，「但我唔服氣就唔信賺唔到自己grad trip錢」，於是開始四處打工，在畢業前的4月至7月期間，她分別在大快活、唐記包點等工作，偶爾還會幫別人補習。網民坦言，當時的過程「真的好辛苦，餐飲業真係X工嚟」，但幸好薪金足夠儲錢，而且「包飲食」，解決三餐開支。

網民勉勵樓主，與其怨天尤人，不如積極面對，「當你捱得過呢段時間，你後來諗返會發覺自己真係好堅強，冇乜嘢可以難到你！」她亦向樓主「傳授」較長遠的生涯規劃，指兼職只是「短期策略」，建議樓主可以按興趣或技能發展未來事業，例如教小朋友補習、彈琴或畫畫。如果目前沒有特定技能，亦可以一邊找工作、一邊自學，或者報讀短期課程考牌，務求「有技能咁賺錢，好過燒時間咁賺。」

圖片及資料來源：[email protected]

文：Y

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