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Google Map街景圖留下逝世7年爺爺、愛犬溫馨日常！孝順孫仔感觸：感謝保存這些珍貴瞬間

生活百科
更新時間：13:20 2026-05-27 HKT
發佈時間：13:20 2026-05-27 HKT

科技不僅為生活帶來便利，有時更能為人們保留彌足珍貴的回憶。日前，有位目前在英國生活的港男透過Google地圖（Google Map）的歷史街景功能，意外尋獲已於2019年離世的爺爺及愛犬在香港太子街頭散步的身影。他對此深感觸動，並以中英雙語發帖感謝Google保存了這些珍貴瞬間，引起了大批網民關注與共鳴。

逝世7年重逢！Google Map街景尋獲爺爺、愛犬昔日身影 港男感恩科技保留時光

該位名為William的港男在社交平台Threads上發布帖文，講述他利用Google地圖檢視太子荔枝角道一帶的歷史街景時，意外發現了爺爺牽著松鼠狗外出的身影，「我喺Google Map街景服務嘅「回到過去」功能，搵到我阿爺同我隻松鼠狗喺街散步嘅相」。

面對時隔多年的「重逢」，William難掩思念之情，指出爺爺與愛犬均於2019年逝世，「好掛住佢哋」。他更補充，該松鼠陪伴他整整16年時間，橫跨小學至大學的成長階段，並形容愛犬在16歲「畢業」非常叻仔。對於能再次看見這溫馨的一幕，他在帖中向Google致謝，表示「finding that photo meant so much to me（找到這張照片對我意義重大）」，並感激科技保留了這些珍貴時刻。

感動15萬網民：搞到人哋眼濕濕

該帖文發布後迅速引起熱議，累積瀏覽量超過15萬次。這段跨越時空的畫面令不少網民為之動容，有人直言這篇帖文「晨早流流搞到人哋眼濕濕」。同時，有網民仔細觀察照片後指出，即使影像模糊，仍能看出狗狗與爺爺在一起時展露著開心的笑容。

此外，事件亦喚起了許多人對已故親友與寵物的回憶。部分網民留言分享自身經歷，指自己也曾於Google地圖看見已故婆婆的蹤影，亦有人講述長輩與狗隻之間深厚感情的故事。大批網民向William送上安慰，感言爺爺與愛犬「依家都喺天堂一齊散緊步」，並認為「爺爺同松鼠狗喺Google Map多活7年呢」。

 

資料授權：williamluke_lcfc

 

同場加映：移加港男突襲酒樓畀驚喜媽媽！場面勁溫馨︰衰仔！你幾時返嚟㗎？感動網民「眼濕濕」

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