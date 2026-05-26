搬屋行樓梯收費貴屬正常？搬屋公司親解原因：「每一滴汗都係血汗錢」 附消委會收費攻略

聘請搬屋公司搬屋，如住處或附近需要行樓梯，有機會需收取額外費用，惟有不少港人因不了解收費準則而害怕「中伏」」。近日，有搬屋公司於社交平台發文，利用一張相片解釋行樓梯需額外收費的原因，形容工人「流嘅每一滴汗都係血汗錢」。消委會以往亦曾就搬屋公司收費進行調查，說明搬屋行樓梯收費的比例，詳情即看下文！

搬屋行樓梯收費貴屬正常？搬屋公司親解原因：「每一滴汗都係血汗錢」

有搬屋公司日前於Threads發文，稱「睇到有人問搬屋要行樓梯收好貴，驚自己做水魚」，因此決定以一張相片解收費背後的原因，「坦白講，睇完呢張相，就明白點解行樓梯一定貴少少 。」

據帖文顯示，兩名搬屋工人行樓梯搬運傢俱時大多只有「兩個人、一條帶」，而「孭住嘅重量隨時過百磅」，同時解釋工人的工作風險，「行呢啲窄樓梯，唔單止要夠力，個 Core唔夠勁、底盤唔夠穩，一叉錯腳就真係連人帶傢俬一齊跌落去」。搬屋公司又指，如遇到酷熱天氣，搬屋工人的工作會更加艱巨，「師傅流嘅每一滴汗都係血汗錢」。

不少網民對搬屋公司收取行樓梯的額外費用表示理解，紛紛向搬屋工人們致敬，「真係要搬開專業既（嘅）先做到」、「基本唔太離譜都唔講價」、「岩岩（啱啱）搬村屋，見到師傅個個每次幾箱用背直上，我自己一箱都拎唔起，真心respect（尊重）」。

消委會調查搬屋公司收費 樓梯搬運費普遍為總額15%至20%

消費者委員會（消委會）曾於2024年就搬屋公司收費進行調查，並就搬運時上落樓梯的收費進行整合。在有提供「按件收費」服務的6間公司中，「一般物件樓梯搬運費」都以「每層」計算（每層有15至20級），收取費用為搬屋收費總額的15%至20%，而其中一間的收費則為收費總額的30%。消委會奉勸消費者，在比較不同搬屋公司的服務收費時，不應只比較基本收費，亦要考慮會計算其他可能衍生的額外收費。

文：TF

資料及圖片來源：skyhalldelivery@Threads、消費者委員會