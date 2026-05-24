房委會公屋「富戶政策」申報月底截止！逾期隨時被終止租約 即睇2大交表方法

公屋資源珍貴，確保其妥善運用一直是社會關注的焦點。香港房屋委員會為打擊濫用公屋，於今年4月展開的新一輪「富戶政策」與「居住情況」申報周期，即將於5月31日屆滿。尚未交表的公屋租戶應盡快行動，如果逾期、拒絕申報或虛報資料，隨時會被終止租約，甚至面臨嚴重的法律後果，即睇內文詳情！

公屋「富戶政策」申報5.31截止交表！逾期/拒報/虛報隨時終止租約

今年4月展開的新一輪「富戶政策」與「居住情況」申報周期，即將於5月31日屆滿。

房委會於今年4月1日，向新一輪被納入「富戶政策」申報周期的公屋租戶，派發「富戶政策」申報表及「居住情況申報表」。而根據署方發出的最新提示，交表的死綫限期為5月31日，換句話說即剩餘約一星期左右。

富戶申報表2大交表方法

當局呼籲，收到申報表的公屋租戶，如果尚未填妥表格及交回，便要立即行動。而租戶可透過兩種途徑遞交文件，詳情如下︰

將填妥的申報表交回所屬的屋邨辦事處 直接掃描表格上的二維碼，並以電子方式交表

逾期交表後果嚴重 違例有機會被起訴

當局提醒，如果於截止日期5月31日或之前仍未收到租戶的申報表，或者是拒絕申報、提供不實的陳述或刻意隱瞞任何資訊的公屋租戶，均屬違法，違例者有機會需要面臨法律訴訟，包括︰

相關單位的租住合約將會被直接終止；

涉事的住客可能會被當局檢控；

住戶必須繳付按房協以正確資料計算的租金、暫准居住費及差餉，並且必須補回過往因資料有誤而少付的所有款項；

曾經作出虛假申報的租戶及 / 或其家庭成員將會受到規管，在未來5年內皆不可再次申請公屋

甚麼是「公屋富戶」？2026年最新入息資產限額

公屋的「富戶政策」適用於已入住滿10年的公屋租戶，假若住戶在香港境內持有住宅物業，又或是家庭入息及資產超越了指定上限，除有機會需要承擔額外的租金外，部分情況下更可能會被要求交還及遷出現時居住的公屋單位。

回顧政策背景，房委會自去年10月的申報周期起，進一步收緊「富戶政策」，以提高富戶的額外租金。而新租金水平按家庭入息分為三級，包括︰

家庭入息水平 新的額外租金水平 不超逾現行公屋入息限額2倍 原有租金 現行公屋入息限額2倍以上，但不高於3倍 2.5倍淨租金+差餉 現行公屋入息限額3倍以上，但不高於4倍 3.5倍淨租金+差餉 現行公屋入息限額4倍以上，但不高於5倍 4.5倍淨租金+差餉 現行公屋入息限額5倍或以上 遷出單位

富戶政策（2026年4月）申報周期詳情

截止日期︰2026年5月31日

查詢︰ 聯絡所屬屋邨辦事處 致電「房委會」熱線：2712 2712 致電「善用公屋資源分組」熱線：3547 0881



資料來源︰房委會 - 公屋人情風貌 Housing Authority - Public Housing