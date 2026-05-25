李居明-水火相沖藏危機 八字天干看病灶｜李居明大師會客室

近期國際疫情頻傳，由老鼠引發的漢他病毒，到伊波拉疫情，我在《馬年運程》中已指出，今年是丙午年，天干地支火土極旺，對比六年前2020庚子年則是金水極盛，當年正因五行極不平衡而爆發新冠瘟疫。所以，今年火土交煎其實是暗藏危機，包括地震。此外，進入立夏之後很多火，大家要小心火警，火激起水來反擊，小心豪雨成災。「大火大水」大家要小心水火相沖引發的心臟、血液、腦疾、眼疾，以及耳疾、子宮、前列腺等疾病，最好是水火既濟，那就萬事皆吉了。

哪些生肖容易招病符

根據我幾十年的八字研究，發現在十二生肖當中，有四個生肖是比較健康，其餘的八個生肖則相對比較容易招惹病符。

四個比較健康的生肖包括：虎（寅）、猴（申）、蛇（巳）及豬（亥）。這四個生肖之所以比較健康，原因在於「寅申巳亥」是四長生、四驛馬星，活動能力強，精力充沛。特別是屬豬的人，亥是水木，水木能疏土，病符就是土，所以，八字有「亥」的人身體自然比較健康。而屬蛇的人生命力也特別強。

相比之下，龍（辰）、狗（戌）、牛（丑）及羊（未）這四個生肖的身體狀態就比較沒那麼理想，容易有病痛。玄學解釋是「辰戌丑未」皆屬「土」，土多往往會影響到腳部，也會導致體內的經脈沒那麼疏通。因此，屬龍、狗、牛和羊的朋友，要特別小心健康。

今年火土交煎其實是暗藏危機，包括地震。

《新光當代戲劇節》令香港人可以懷緬新光文化。精選電影《粵劇靈》將於6月6日率先於新光黃埔公映，隨後三套精選粵劇於西九開鑼。

十天干揭高危疾病

此外，一個人的八字可以看到身體哪些器官會容易出狀況，只要知道自己出生日的天干，也可以看你一生人容易有甚麼病。

甲木、乙木日： 如果你的日元是甲木，通常筋骨經常痛，乙木通常是手腳犯病。老來換膝蓋的通常是乙木人。

丙火、丁火日：丙丁日出生的人，要留意心臟、血液方面的疾病。容易頭部有事，如腦瘤。容易有眼疾，如白內障。通常來說，八字有壬水與丙火相沖，你的眼睛就會出事。今年丙午年不算太嚴重，一走到2032壬子年，很多人眼睛都看不到東西，這是一種現象。

戊土、己土日：在兩個天干出生的人，要注意胃功能、脾臟功能、胰臟功能，也是糖尿病的高危人。

庚金、辛金日：這兩個天干出生的人，要注意呼吸系統疾病，包括肺、鼻、腸。腸和肺是雙表裏，所以腸有事的時候，肺也有事；肺有事又會影響腸。

壬水、癸水日： 出生在壬水或癸水日，要小心泌尿系統、腎臟功能，還有婦科病都會跟這個密碼有關。特別是你八字或大運有「子午相沖」，女性容易有子宮、乳房的病變。男性有前列腺病變。

由於今年丙午火土旺，令身體五行極不平衡，容易發生各種突發疾病。因此，人人要做足全方位身體檢查，切勿諱疾忌醫！