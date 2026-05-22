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港人列4點籲調整搵工心態？大學學歷貶值/消費降級嘆「適者生存」 1點遭網民反駁：有冇了解過市場？

生活百科
更新時間：14:57 2026-05-22 HKT
發佈時間：14:57 2026-05-22 HKT

近年香港經濟不景，就業市場競爭激烈，日前有網民在社交平台發文，指眼見目前的市況與以往大為不同，列出4點呼籲港人調整搵工心態，才能夠「適者生存」。帖文引起網民熱議，惟1點引來網民反駁，質疑樓主「有冇了解過市場？」即看下文了解詳情。

港人列4點籲調整搵工心態！大學學歷貶值/消費降級嘆「適者生存」

近日，有網民在Threads以「睇到市況，可能香港人都要有以下心態調整」為題發文，列出4點呼籲港人調整搵工心態：

1. 大學學歷貶值

樓主指出，現時大學學歷貶值，過往「大學畢業大晒」的觀念已不適用，必須接受「低人工常態化」，形容「$12000-14000文職都可能大把內地985大學/碩士同你爭」，相比之下一般本地大學畢業生的競爭力已大不如前。

2. 內地經驗優先

樓主表示，現時企業招聘時普遍會以「內地經驗優先」，指不少工作的職位描述（Job Description）都有標明「必須熟練使用小紅書、抖音、微信公眾號運營」、「有內地人脈及對接大灣區業務經驗者優先」。

3. 消費降級

由於經濟環境不佳，樓主稱港人需習慣「消費降級」，「人工唔夠，扣埋車費家用，最終只有能力買蜜雪冰城、快樂番薯、貴嘢食唔起」，並直言要學識理財，切忌亂花錢。

4. 社會狀況轉變

最後，樓主形容現時香港的社會狀況，主要生產力已漸漸轉移至外地勞工及內地專才身上；相反，本地人口結構則以長者及長期病患者居多。樓主無奈總結，稱現時香港「遊戲規則改變哂」，感嘆「適者生存」，必須「早日有以上覺悟，先可以喺香港企得住。」

1點遭網民反駁：有冇了解過市場？

帖文引起網民熱議，有網民認同樓主所言，「消費降級係自保嘅方法，但對社會傷害好大。不過除咗咁樣，真係完全冇解決方法」、「的確，要面對現實，外資無晒，經濟通縮，市場人多過工作機會，而家真係要生存咗先，唔好再問點解搵唔到工，留意下環境係點。」

不過，針對「內地經驗優先」一點遭到大批網民反駁，「你睇開大陸招聘啫，有冇睇過香港嗰啲呢」、「我啱啱去咗linkedin睇咗100份luxury retail嘅工，全部都冇要求內地經驗優先，唔好浪費時間做D無謂嘢，正正經經睇下個市場要咩仲好」、「你有冇返工？你有幾可見到啲最低級職員，係會請大陸人？廣東話都唔識講，點請佢啊。」

圖片及資料來源：Threads@jas_chan829

文：Y

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