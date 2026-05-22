政府招聘博物館助理！5天工作月薪達$2.3萬 助推非遺發展計劃 符合2條件即可應徵

政府工待遇優厚且相對穩定，是不少人的理想工作。近日，政府開辦「博物館助理」的合約職位，每周五天工作月薪最高可達$23,000，而該職位主要協助處理「非物質文化遺產資助計劃」，為具備相關文化或歷史背景的人才提供了一個投身公共文化服務的機會。

政府筍工推薦 $2.3萬博物館助理 5天工作 朝9晚6 符合2條件即可應徵

根據招聘公告的描述，「博物館助理 Museum Assistant」的核心職責涵蓋多個範疇。受聘者需協助執行「非物質文化遺產資助計劃」的各項程序，包括計劃的推出、評審及審批。同時，助理需透過實地考察及檢查交付成果，以監察獲資助項目的進度與執行質素。

此外，受聘者還需就各項申請進行深入研究，準備相關的簡介與文件，並協助處理「非物質文化遺產諮詢委員會」（ICHAC）及其轄下委員會的文書工作。

政府博物館助理 月薪可達$2.3萬

而入職要求方面，申請人必須持有香港的大學頒發的學士或以上學位，並主修「歷史」、「人類學」、「文化研究」、「社會學」、「教育」、「傳媒通訊」或其他與文化遺產相關的學科；並需具備至少兩年於博物館、畫廊、檔案館或文化機構的相關全職工作經驗，若擁有支援或協調歷史相關研究項目的經驗則更具優勢。

關於聘用條件，這是一份為期一年的「政府合約」，且具備續約的可能性，月薪介乎$22,000至$23,000。一般工作時間為上午9時至下午6時，實行「五天工作制」，但視乎實際營運情況，受聘者可能需要在週末、公眾假期加班，或前往不同地點進行戶外工作。

「博物館助理 Museum Assistant」職位詳情摘要

聘用形式：政府合約（為期1年，表現良好可獲續約）

薪酬待遇：月薪 HK$22,000 至 HK$23,000

工作時間：五天工作制，一般為 09:00 - 18:00（視乎營運需要，可能須於週末、公眾假期工作或超時工作）

工作地點：荃灣非物質文化遺產辦事處（可能需要進行戶外工作）

主要職責

協助推行「非物質文化遺產資助計劃」，處理計劃的推出、評審及審批程序。

進行實地考察及檢查交付成果，以監察獲資助項目的執行進度與質素。

就資助申請進行研究，並撰寫相關的項目簡介與文件。

協助處理「非物質文化遺產諮詢委員會」（ICHAC）及其轄下委員會的文書及行政工作。

執行上司指派的其他職務。

入職要求

學歷：持有香港的大學頒發的學士或以上學位，主修歷史、人類學、文化研究、社會學、教育、傳媒通訊或相關文化遺產學科。

工作經驗：具備至少兩年於博物館、畫廊、檔案館或文化機構的相關「全職工作經驗」（具備支援或協調歷史相關研究項目經驗者獲優先考慮）。

語文能力：香港中學文憑考試（HKDSE）中國語文及英國語文科考獲第3級或以上成績（或同等學歷）；具備良好的中英文書寫及口語能力（操流利普通話者佔優）。

電腦技能：熟練操作 MS Office 應用程式及中文文書處理（中文打字）。

資料來源：非物質文化遺產辦事處 ICHO